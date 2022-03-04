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港區人大代表指北京晚餐不及深圳豐富　張業遂：反對鋪張浪費

政治 16:02 2022/03/04

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北京飯店的晚餐。（黃均瑜facebook圖片）

17位港區人大代表歷經7日隔離及重重檢測，終順利赴京，為方便閉環管理，大家獲安排入住五星級的北京飯店，不過，港區人大代表黃均瑜在社交平台分享膳食時，就話，北京飯店的晚餐不及深圳的豐富，「但也夠了。」

從黃均瑜上載的圖片可見，北京飯店的晚餐雖然葷素搭配均衡，但對比他們早前在深圳酒店隔離的膳食，就沒那麼豐富了。一眾代表委員上周四赴深圳隔離7天，同獲安排入住五星級酒店，雖然只可自己在房間「獨食」，亦不可叫外賣，但隔離酒店已準備好7日的早午晚餐單，午餐和晚餐均是4菜一湯，外加水果，晚餐更有甜品，菜式多樣，食材豐富，即使是同樣的食材亦有不同的烹飪方法。

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以首日的晚餐為例，就有藤椒炒帶子、咖喱牛腩、清蒸銀鱈魚、蒜蓉西藍花，湯品是涼瓜燉鮮鮑魚，甜品是核桃派，及進口香蕉。

不過，北京飯店的安排，似乎是響應了中央反對鋪張的安排。今日的記者會上，十三屆全國人大五次會議發言人張業遂就在開場發言時提到，大會將採取必要措施，做好新冠病毒疫情防控工作，亦堅持勤儉節約、反對鋪張浪費，樹立儉樸務實的會風。

另外，黃均瑜又指，今年北京飯店的防疫與去年差不多，只是多了每日一檢、專用電梯及專用餐廳，用餐時需戴手套。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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撰文 : 傅流螢

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