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【疫苗接種】粉嶺官小聯區內8間幼稚園打針　楊潤雄再籲學校協作參加疫苗外展服務

社會 16:07 2022/03/04

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保良局志豪小學今日提供到校注射科興疫苗服務。（楊潤雄Facebook圖片）

港府為學校提供到校新冠疫苗接種服務，教育局局長楊潤雄今日（4日）表示，官立學校繼續積極推廣疫苗外展服務，其中粉嶺官立小學擔當中心學校的角色，與北區幼稚園校長會協作，一連4天於校內提供疫苗接種服務，預計為逾550位學童及家長接種疫苗；屯門區保良局志豪小學亦聯同區內幼稚園，共為約380位學生及家長接種疫苗。

楊潤雄今於社交平台上表示，粉嶺官立小學為校內逾150名學生及家長、區內8間幼稚園超過400位學生及家長，提供場地接種疫苗。他指出，粉嶺官小教職員拍攝短片講解接種流程，為來校接種疫苗的學童及家長提供安全及便捷的一站式服務。

而在屯門區，保良局志豪小學今日提供到校注射科興疫苗服務，連同區內3間幼稚園，4間學校共約380位學生及家長接種疫苗。楊潤雄呼籲更多學校與區內學校聯繫，攜手參加到校外展服務，讓更多學生和家長接種疫苗。

保良局志豪小學今日提供到校注射科興疫苗服務。（楊潤雄Facebook圖片）

當局早前再新增「新冠疫苗流動接種站 」，教育局今日通知學校，其中一個「新冠疫苗流動接種站 」將投入到校外展服務，以電動接種車形式運作，如學校計劃使用，可盡快向公務員事務局作出申請。

該流動接種站將於3月14至18日，及 3月21至23日提供首次到校服務，並會於4月11至15日，及4月18至20日再訪。 每架車上有3個接種間，一般運作時間為早上10時至下午5時，一般而言， 一節半天到校服務可接種最少120 針，而全天兩節的到校服務連延長服務時間可 接種最多600針。

教育局提醒，學校需準備一個停泊點，供電動接種車可以直達及停泊。

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責任編輯：黃悅晴

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