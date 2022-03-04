【高官任命】莊因東接任法律援助署署長　3月15日上任

▲ 法律援助署副署長莊因東（右二）、法律援助署署長鄺寶昌（中）。（法律援助署網頁圖片）

政府今（4日）宣布，現任法律援助署副署長莊因東將於3月15日出任法律援助署署長，接替將展開退休前休假的鄺寶昌。



公務員事務局局長聶德權表示，莊因東在法律援助服務方面擁有豐富的專業知識和經驗，並具備出色的領導和管理才能，深信他定能帶領法律援助署繼續為市民提供優質服務。

聶德權又表示，即將退休前休假的鄺寶昌服務政府三十四年，對工作充滿熱誠，盡忠職守；出任法律援助署署長期間，帶領部門面對各種挑戰，並在提升法援服務的質素方面，貢獻良多，衷心祝願他退休後生活充實和愉快。

莊因東於1992年10月加入政府任職法律援助律師，2006年6月晉升為助理首席法律援助律師，2011年6月晉升為副首席法律援助律師，並於2013年9月起出任法律援助署副署長。

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責任編輯：黃小冰