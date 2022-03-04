【提早暑假】天虹小學推「三十天活動手冊」公眾可免費下載　盼學童透過感恩練習保持正面

▲ 浸信會天虹小學設計出融合正向教育及基督教元素的30天活動手冊。（手冊截圖）

本港疫情嚴峻，全港學校提早於3月放「暑假」，突如其來的假期對師生及家長來說都充滿挑戰。浸信會天虹小學為照顧學生的身心需要，設計出融合正向教育及基督教元素的30天活動手冊，開放讓各界免放下載。

有關手冊可以按此下載。

浸信會天虹小學說，面對疫情，學生仍要困在家中1個多月，對他們來說不太容易，為照顧學生的身心靈需要，校方計30天活動手冊「感․動」，希望透過感恩加上行動的習慣，增強學生的抗逆力。

活動手冊的理念，是希望學童透過感恩練習，正面地看待焦慮、遇上挫折時可轉念化為感恩，亦希望學生在微小的事上保持學習興趣，預備好自己迎接疫下的新常態。手冊內包括一系列的活動，如學魔術、靜觀練習、給抗疫人員的一封信等，並讓學生寫感恩日記回憶正面事情，加深對正面事情的印象，使心情變得較愉快。

▲ 活動手冊內有不同任務。（手冊截圖）

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記者：黃悅晴