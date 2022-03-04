【快測平台】衞生防護中心未確定開通日子　正處理認證等複雜技術細節

▲ 本港疫情爆發。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，每日新增個案持續高企，政府早前宣布直接讓快速測試陽性列為確診個案，市民可自行呈報到網上平台。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出衞生署的資訊科技同事正在籌備，當中涉及一些複雜的技術細節。

他預計推出初期，會有大量市民呈報，因而署方希望推出時可以儘量順暢，包括出檢疫令、隔離令及身分證明，都仍然需要時間處理，確實推出時間仍未有。他指，若市民現時快速測試陽性，平台亦有追溯期，暫定2月26日之後快速測試呈陽性的市民都可以申請。

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記者：袁澍