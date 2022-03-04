  • 25°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 17:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】譚耀宗：少數人編造謠言破壞抗疫工作　為中央和港府添煩添亂

政治 16:24 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，全民強制檢測傳出「禁足」消息引發超市搶購潮。全國人大常委譚耀宗表示，社會上近日卻有少數旨在干擾破壞抗疫工作、為中央和特區政府添煩添亂，盼望全社會保持警惕，不要自亂陣腳。

譚耀宗以《抵制謠言　團結抗疫》為題發文，指正當第五波新冠病毒無情地奪取過千香港人的生命之際，很遺憾仍有一少部分缺乏良知的人在藉機生事，透過散佈恐慌、編造謠言來製造社會混亂，例如有人捏造立法會秘密投票「突擊封城七日」、連鎖超市將全線停業，以及物資供應鏈將斷裂等謠言，引致大批市民恐慌性地搶購食物和各類日常生活必需品。

他說，當大家見到部分超市的鮮肉枱、蔬果格、麵包架、冷凍櫃、以及陳列即食麵、米、油、罐頭等的貨架都全部被搶購一空時，不得不承認謠言和虛假消息的威力確實十分嚇人。

譚耀宗又提及，有極少數的醫護在內部社交群組意圖發起不合作運動；又有反華政客將全民檢測妖魔化為掠奪港人DNA；還有人持續不斷地攻擊抹黑紀律部隊、義工、援港醫護等群體。

他表示，香港這個家再經不起造謠抹黑、自亂陣腳、各持己見。各位香港市民必須時刻保持高度警惕，不信謠、不傳謠，堅決抵制不利於抗疫大局的話，堅決阻止不利於團結抗疫的事。

譚耀宗強調，全體香港市民應當積極響應國家主席主席習近平號召，要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【假消息】網傳人大將收緊本港出入境措施　有線澄清：無發放有關報道
22:22 2021/07/27
【假消息】網傳人大將收緊本港出入境措施　有線澄清：無發放有關報道
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
00:07 2022/03/01
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
【全民強檢】傳全民檢測同時禁足？　林哲玄對此有保留：先禁足切斷傳播鏈更理想
18:44 2022/03/02
【全民強檢】傳全民檢測同時禁足？　林哲玄對此有保留：先禁足切斷傳播鏈更理想
【隔離設施】網傳青衣方艙醫院只提供「踎廁」　保安局澄清：場內設有座廁【有圖】
18:07 2022/03/03
【隔離設施】網傳青衣方艙醫院只提供「踎廁」　保安局澄清：場內設有座廁【有圖】
【第五波疫情】劉兆佳認為中央不滿特區抗疫工作　嚴厲警告負責官員須勇於擔當
今日 15:35
【第五波疫情】劉兆佳認為中央不滿特區抗疫工作　嚴厲警告負責官員須勇於擔當

你可能感興趣

【假消息】網傳人大將收緊本港出入境措施　有線澄清：無發放有關報道
22:22 2021/07/27
【假消息】網傳人大將收緊本港出入境措施　有線澄清：無發放有關報道
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
00:07 2022/03/01
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
【全民強檢】傳全民檢測同時禁足？　林哲玄對此有保留：先禁足切斷傳播鏈更理想
18:44 2022/03/02
【全民強檢】傳全民檢測同時禁足？　林哲玄對此有保留：先禁足切斷傳播鏈更理想
政治 全民檢測 強制檢測 譚耀宗 立法會 人大常委

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀