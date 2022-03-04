【第五波疫情】譚耀宗：少數人編造謠言破壞抗疫工作　為中央和港府添煩添亂

▲ 全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，全民強制檢測傳出「禁足」消息引發超市搶購潮。全國人大常委譚耀宗表示，社會上近日卻有少數旨在干擾破壞抗疫工作、為中央和特區政府添煩添亂，盼望全社會保持警惕，不要自亂陣腳。

譚耀宗以《抵制謠言 團結抗疫》為題發文，指正當第五波新冠病毒無情地奪取過千香港人的生命之際，很遺憾仍有一少部分缺乏良知的人在藉機生事，透過散佈恐慌、編造謠言來製造社會混亂，例如有人捏造立法會秘密投票「突擊封城七日」、連鎖超市將全線停業，以及物資供應鏈將斷裂等謠言，引致大批市民恐慌性地搶購食物和各類日常生活必需品。

他說，當大家見到部分超市的鮮肉枱、蔬果格、麵包架、冷凍櫃、以及陳列即食麵、米、油、罐頭等的貨架都全部被搶購一空時，不得不承認謠言和虛假消息的威力確實十分嚇人。

譚耀宗又提及，有極少數的醫護在內部社交群組意圖發起不合作運動；又有反華政客將全民檢測妖魔化為掠奪港人DNA；還有人持續不斷地攻擊抹黑紀律部隊、義工、援港醫護等群體。

他表示，香港這個家再經不起造謠抹黑、自亂陣腳、各持己見。各位香港市民必須時刻保持高度警惕，不信謠、不傳謠，堅決抵制不利於抗疫大局的話，堅決阻止不利於團結抗疫的事。

譚耀宗強調，全體香港市民應當積極響應國家主席主席習近平號召，要把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

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記者：陳葆琳