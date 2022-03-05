【疫下失業】被裁半年搵新工撞正WFH未簽約　港爸灰心：覺得唔會有搵到工嘅一日

▲ 有港爸被裁半年，正當新工準備簽約時，撞正WFH有員工確診，未有著落。

第五波疫情嚴峻，影響各行各業，不少企業推行WFH，亦打亂了招聘程序。有名港爸是家中經濟支柱，去年被裁員搵工近半年準備簽約新公司，不幸撞正員工確診加上開始WFH，簽約要改期，港爸面對疫下失業，開始心灰及自我懷疑。

揾新工撞正WFH未簽約

facebook專頁「辦公室日報」昨日（3日）分享讀者的投稿，投稿人是名爸爸，跟太太育有1歲兒子，他是家中經濟支柱，找工遇上不幸經歷，「幾經辛苦搵到工，點知人哋Work from Home」。他由上年8月開始搵工，搵到今年1月終於有回音，至安排第2輪視像面試，對方滿意他的表現，已商討日子去正式簽約，本來一切順利，卻被疫情打亂一切。

以為守得雲開見月明，點知竟然係另一輪嘅煎熬。

距離簽約尚有幾日，新公司員工來電表示改期，原因是有同事確診，現時全公司員工在家工作，事主不知道是不幸還是幸運。

如果一早上去簽約甚至返工，可能連我都已經確診埋，始終屋企有個一歲嘅BB，點會唔擔心吖，我係大人唔怕，怕有咩事惹到小朋友啫。

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養妻子1歲孩子經濟壓力大

舊公司上年大裁員，港爸在找工的約半年間，慶幸有些積蓄頂住，但長遠一定坐食山崩，尤其有小朋友開支大了好多，老婆生完B亦無工作。他明白疫下企業面對難處，但有感新工似是一場空。

嗰間公司算好有交帶，特登打畀我講老細下令各同事在家工作直至另行通知⋯⋯而家新公司個位hold住都唔知點算，期間個HR有打嚟同我傾，因為政府透露過三月底左右有限度禁足，所以老細預咗停到全民強檢之後先返office。

灰心感沒有前路

可是事主始終未簽約，有感雖然口頭表示聘請，但確實返工日期及詳情仍沒有。加上，他有感疫情太多不穩定性，工作機會少了很多，感到沒有前路。

你肯馬死落地行都未必有路行，餐飲業冇晚市，好多舖頭又閂門，服務業僧多粥少，有考慮過揸Uber，但有朋友做緊，佢話而家個市好靜，有時個幾鐘都冇一張order⋯⋯

港爸現時在家對著老婆及仔仔，開始自覺有抑鬱，不過不想老婆擔心，盡量不表現出來。他開始自我懷疑，最近send CV完全沒回音，分不清是自己問題，抑或公司WFH未有機會約見。

幾廿歲人先嚟失業，再加埋咁嘅環境，灰到唔知講咩好，甚至覺得自己唔會有搵到工嘅一日……

網民勉不要灰心

網民紛紛鼓勵港爸不要氣餒，有些分享了自己類似的經歷，共勉之，關關難過關關過。有關留言見下圖：

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文章獲「辦公室日報」授權刊登，原文可見網頁

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責任編輯︰顏紫燕