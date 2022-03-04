【抗疫物資】多間機構捐物資偕市民醫護抗疫　一文看清派發詳情

▲ 多間機構捐物資偕市民醫護抗疫共渡時艱。（陳永康攝）

本港第五波疫情嚴峻，不少商戶或機構與醫護或市民共渡時艱，陸續派發抗疫物資，TOPick為大家整合發放詳情，以便第一時間獲得適切的幫助。

新城市廣場

廣場準備了500份打氣包予前線醫護及沙田居民，由3月7日至13日期間憑相關證明文件即可免費領取，打氣包內有7盒抗原快速檢測盒劑及50元商場餐飲禮券，外賣自取抑或於餐廳安坐用餐均適用，詳情即看【下一頁】。

仁愛堂

「仁愛堂長者愛心卡」的《疫境同行》計劃，為獨居長者及弱勢社群，提供為期3個月的彈性應急支援，包括派發抗疫愛心包，以及按長者個人需要，為他們提供仁愛堂轄下的醫療、起居照顧、健康及日用品代購到戶等服務，詳情即看【下一頁】。

大家樂

集團3月1日宣布，即日起至本月13日期間，發起「疫下一點甜.為醫護加油」行動，醫護凡於集團旗下26間醫院飯堂，午市或晚市時段惠顧任何堂食或外賣食品，均會獲贈糖水一碗，包括紅豆沙及椰汁喳咋等，詳情即看【下一頁】。

利希慎基金

基金捐出近5萬份快速測試包及近4萬個口罩予聖雅各福群會，以便維持恆常及緊急服務予有需要人士。另外，基金也捐贈逾2萬個鴻福堂湯包予受影響的獨居、長期病患、體弱長者及雙老家庭；並額外捐出3千支抗病毒塗層噴霧予聖雅各福群會應急，其中超過2千支噴霧將派予居於天水圍、東區、中西區的長者及基層家庭以對抗疫情，詳情即看【下一頁】。

香港哥爾夫球會

該會捐贈2萬個快速檢測套裝，予多個北區的地區組織和慈善團體。球會亦與樂群社會服務處合作，在堅尼地城、鰂魚涌、慈雲山及大埔各區，向1,200名學童送出流動數據上網卡、兒童讀物及玩具，支持他們在家網上學習和留家抗疫，詳情即看【下一頁】。

恒生銀行

上月21日，該行宣布捐贈1,000萬元推出「抗疫同恒」計劃，包括購買15萬劑新型冠狀病毒快速測試，75萬個口罩及消毒用品等防疫物資，先轉贈予25,000個長者及基層家庭，以及將5,000劑快速測試捐贈予派送膳食及在社區照顧有需要和獨居長者的前線人員。

運輸公司Lalamove

公司透過多個非牟利機構捐贈1萬多套快速檢測包。相關機構早前已陸續把檢測包適切分配予無家者、基層家庭和基層勞工。

香港藥學服務基金

基金2月28日起推「送藥到戶」服務，為院舍及居家隔離的長期病患者提供免費送藥支援，確保病者有藥醫，以防斷藥致病情失控，服務計劃維持10個星期，預計能為200至300個院舍服務。有需要的市民可致電服務熱綫：9486 6126，詳情即看【下一頁】。

恒基兆業「抗疫基金」

基金撥出港幣540萬元，向基層家庭派發抗議物資，包括兒童發展學習材料、新冠病毒快速測試套裝等居家抗疫物資，約有5000戶家庭受惠，詳情即看【下一頁】。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜