【全民檢測】財庫局與金融業界會面　許正宇：抗疫定考慮市場有序營運需要

▲ 財庫局與金融業界組織舉行線上會議。（財庫局facebook圖片）

財經事務及庫務局今與金融業界組織舉行線上會議，了解他們在疫境下面對的營運困難及建議。財庫局局長許正宇表示，在奮力抗撃疫情之際，政府一定會考慮市場有序營運的需要，包括交易、結算及支付等重要環節，讓金融業繼續發揮融通及配置資金的重要功能，服務實體經濟。

出席會議的除了許正宇，還有副局長陳浩濂，以及四個行業組織，包括：香港投資基金公會、香港中資基金業協會、香港證券業協會及香港中資證券業協會。許正宇強調，香港是服務國家及全球參與者的國際金融中心，金融業是香港最國際化的產業之一，無間斷地保持與其他市場的聯繫至關重要。因此，在奮力抗撃疫情之際，一定會考慮市場有序營運的需要。

他續指，金融業亦服務香港市民日常所需，包括支付及理財等，因此其持續營運對香港社會實屬不可或缺。他稱，留意到即使其他金融市場所處的地方曾實施「封城」或「禁足」等措施，其金融業務皆不受影響。因此，港府在推行「全民強制檢測」計劃時，定必兼顧金融業的特質，保障香港作為國際金融中心的地位。

許正宇表示，財庫局將持續協調各監管機構支援業界應對疫情挑戰，並適時向市場發布在疫下維持穩健營運的指引。他期望金融業界同心協力，與香港各界團結一致打贏這場抗疫戰。

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記者：林曉君