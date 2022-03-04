【齊心抗疫】煤氣公司捐建落馬洲河套區方艙醫院燃氣項目 短短4日鋪設1.5公里煤氣管線

▲ 煤氣公司捐建落馬洲河套區方艙醫院燃氣項目 ，短短4日鋪設1.5公里煤氣管線。

本港第五波疫情持續嚴峻，大批確診者或初步確診者正等候入院或前往隔離設施接受治療，政府正加緊建設社區隔離設施（方艙醫院），其中佔地面積最大的落馬洲河套區，煤氣公司在接到方艙醫院的供氣要求後，第一時間抽調人員投入工作，並組建近200人的團隊日以繼夜施工，僅用4天時間即完成相關工程。目前，落馬洲河套區方艙醫院煤氣管線已全線貫通， 準備就緒。

今次新建的燃氣管線全長1.5公里，將可為未來進駐的約1萬名隔離人士，以及約4000名在該區工作的人員提供穩定、安全的燃氣供應。這也是煤氣公司繼3 月1日啟動「全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃」後，在短期內推出的又 一項支援抗疫行動。

煤氣公司常務董事陳永堅昨到施工現場視察管線工程，並帶同一批抗疫物資包向工程團隊的同事們致以問候和感謝。

陳永堅表示：「同心抗疫是當前香港社會的頭等大事，煤氣公司對於能為防疫抗疫工作出一分力、 參與今次建設工程，感到非常榮幸，定全力以赴。另一方面，煤氣公司的同事和承建商們面對時間緊、任務重的壓力，以高標準高質量完成了『不可能』的任務，充分體現了煤氣公司眾志成城、使命必達的團隊精神，也展現我們抗疫的決心和對社會大眾負責的態度。」期望香港早日戰勝疫情，經濟發展重回正軌，社會民生回復正常。

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責任編輯：羅嘉欣