【第五波疫情】逾七成人失業或停工超過一個月　工聯會倡政府提供現金支援

▲ 工聯會副理事長李永富（左）及權益委員會主任丘燿誠（右）。（工聯會直播截圖）

工聯會權益委員會聯同職業訓練及促進就業會，於上月25日至28日期間，進行關於疫下就業的問卷調查，當中訪問了16,273名會員，發現超過七成受訪者失業或停工超過一個月，其中接近兩成人已經失業或停工超過兩個月以上；16.7%受訪者則超過一年以上。

調查顯示有19.3%受訪者至在失業；正在放無薪假或停工的有13.5%；疫情期間依靠零散工維生的受訪者則有7.9%。逾六成受訪者認為，政府應向停工和放無薪假人士提供現金支援；44.6%人認為應增加更多合適的臨時職位，避免就業錯配；另有四成人認為，應該提升失業或停工現金津貼金額，延長發放期限，並取消失業支援「失業前月薪不超過3萬元」的限制；亦有36.6%受訪者認為，當局應該建立長遠失業保障制度。

工聯會權益委員會主任丘燿誠指，政府雖然為失業人士提供一次性1萬元失業援助金及推出「防疫抗疫基金6.0」，但仍有很多從事零散工的僱員開工不足，或停工的工友未能順利申請，或擔心要花很長時間才可以成功取得資助。他建議政府設法改善措施，並加大力度增加抗疫基金的覆蓋面，包括涉及較多零散工的行業，並簡化相關申請程序及放寬申請門檻。

丘燿誠又表示，聽聞當中有工友自己確診後，仍被要求放自己的補假或年假作頂替，「但現時特區政府已經呼籲或定出指引，（初步陽性）都可視作病假，可能機構或公司不清晰詳細的指引，促請政府應加大力度宣傳」，希望勞工及褔利局亦應與僱主加強溝通。

工聯會副理事長李永富指，24.3%受訪者認為政府應放寬再培訓課程的限制，以及增加報讀課程的限額。他建議政府將「再培訓」課程的津貼上調至每月$9000元，保障停工或無薪假的工友，讓他們透過課程提升技能或轉行。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳