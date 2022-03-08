【疫下求生】李漫芬開漢堡包店遇上疫情 　生意挫8成急推優惠餐求生存

▲ 藝人李漫芬跟丈夫及兩位友人於去年9月在葵興開設王子漢堡，面對第五波疫情即推出飲食優惠，希望可增加生意額。

第五波疫情愈演愈烈，專家指確診人數仍未見頂，大家都盡量留在家避疫，飲食業生意大受打擊，有的餐廳為了止蝕更暫停營業。TVB藝人李漫芬(Fanny)去年9月跟丈夫及友人開設漢堡包店--王子漢堡，生意不錯，午市曾錄得賣超過百個漢堡包，但年初疫情大爆發，生意急挫8成，Fanny唯有推出多款優惠餐，希望可增加生意額，戰勝這場硬仗。

漢堡包店是Fanny的首次創業，原來是跟疫情有關。「我老公是游泳教練，我做商業活動的司儀及主持，疫情下工作量大減，為了增加收入，便決定開漢堡包店。」王子漢堡於去年9月開業，選址葵涌區。

這區有不少學校及專上學院，午飯時間會有很多學生，加上漢堡包店的兩位partner都是住在附近，可以方便工作，於是便選擇這區。

始終是首次創業全無經驗，故難免遇到一些困難。

食店有很多事情要兼顧，好似入貨、計數及員工編更等。而且我們很著重顧客的感受，不想他們等太久，故此便經常為縮短等候時間而作出不少改動。

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高峰期午市買過百個包

王子漢堡開業不久，生意已穩步上揚，最高峰時午市可售出過百個漢堡包，有時未到晚市更已售罄。「真的很多謝客人支持，試過有個客人吃過漢堡包後，話我們售價太平，應該要賣貴一點，這樣才合理。」漢堡包店更曾因生意太好，要臨時call 「救兵」。

某天很早已賣晒所有漢堡包的牛肉，由於沒有存貨，要立即搵兩位partner回來，即場製作牛肉餡料。由於舖頭位置很細，廚房只可容納3個人，但後來企滿5個人，雖然很擠逼，但大家都開心，因出品得到客人的支持。

漢堡包店發展現想，但第五波年初爆發，生意大受打擊。「我們做很多學生生意，停課對我們影響很大。區內返工的打工仔，很多都會選擇帶飯，

所以生意急跌8成。」而且因大家都相信日後會禁足，便急忙搶購食材，Fanny說食材價也急升。

我們的漢堡包內有很多生菜，以前大約是7元一個，但曾被搶高價到20元，令成本急升。

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雖然生意難做，但Fanny絕不會坐以待斃，選擇主動出擊。「我們立即推出一些優惠，包括特價下午茶，以及買漢堡包加幾元便可加配小食，十分

抵食。」優惠推出，生意也見有點起色，全因食品質素佳，食客也願意繼續支持。

我們的漢堡包牛肉餡是自己手打，肉嫩又多汁。小食的洋蔥圈亦是招牌菜，試過有客人吃過後大讚好味，更買了幾盒外賣回家慢慢食。

問到漢堡包店的未來計劃，Fanny說要視乎疫情的發展。

疫情下餐飲業受重挫，有些大集團食店甚至要暫停營業。我們這些小店都很困難，生意少了，但租金每天都要交，真的很痛苦。而且因我們漢堡包店是食物製造廠牌，不是在美食廣場內，同時商場也沒有公用枱，故此我們受惠不到政府的資助，感覺好似被忽略，希望有關當局可以擴大資助，幫助我們這些小店度過難關。

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info

王子漢堡

地址：葵涌葵盛圍63號葵盛東街市地下2號舖

電話：5542 6210

營業時間：11am - 6pm

記者：招美寶