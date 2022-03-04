【疫下囤貨】急凍食品7種解凍法　食安中心建議最安全方法

▲ 最安全就是放在雪櫃內解凍，不過需時較長。

第5波疫情肆虐，網上瘋傳禁足令，令市民爭相搶購糧食，而急凍食品更是成為市民首要目標，而解凍食品往往需要長時間，有時凍肉解凍竟然需要10小時，才能完全溶雪，而坊間都有好多解凍方法，有人就綜合了7種方法，不過食安中心就建議這種方法最安全！

攝氏4℃雪櫃解凍最安全

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1.雪櫃解凍

食安中心建議提前一晚在攝氏4℃雪櫃解凍是最安全的做法，不過適合有計劃的人。處理解凍時間雖然很長，但保質期可以長達1-2天，減低細菌滋生。而最不可取是室溫解凍，據食物安全中心稱，食物不應置於室溫解凍超過4小時，若已放於室溫解凍達5至6小時，食物或已不能安全食用。



2.微波爐解凍

很多市民會選擇用微波爐解凍食物，但必須要留意功率，如果過大會影響凍肉本身的鮮味及肉質，市民都可以善用微波爐的「解凍」功能，不過解凍後要馬上食用，不然會容易滋生細菌。



3.鋁製用品解凍

有研究指鋁製有利於解凍，由於鋁製品有極強的導熱性，凍肉能通過鋁迅速與周邊的空氣，形成熱交換作用，就能夠達到解凍效果。可以使用鋁製品，如鋁盆，鋁蓋等，先把鋁製品底部朝天放在桌上，再把凍肉放在朝天的底部上，然後把另一個鋁製品底部壓在凍肉上，形成三文治的形態。大約只需10分鐘，凍肉就能成功解凍。不過要注意的是，不銹鋼的製品並不適用於此解凍方法當中。



4.用鹽水或醋解凍

將凍肉放在鹽水或醋中能徹底解凍。原因是鹽水及醋能夠加速冰的融化，並且不會滋生細菌。相反不建議用熱水解凍，因為凍肉的表面會迅速升溫，但肉中間仍是冰塊，微生物容易大量繁殖。



5.空氣解凍法

如果選用室溫解凍，最好將凍肉用保鮮紙包起或放入保鮮膠袋中，並放於桌上，既能防止細菌滋生，亦能慢慢解凍，不會破壞肉質；與冷藏解凍相似。



6. 包錫紙

錫紙有導熱效果，將急凍肉以保鮮紙包裹，再於外面鋪一層錫紙，放於不銹鋼平底鑊上，便有加速解凍的效果。



7.沖水解凍

打開水龍頭用流水沖凍肉，相信是較為人知曉的做法，市面都有很多餐廳選用這種做法，但要緊記急凍肉必須放入保鮮袋中，以免直接接觸水喉水滋生細菌！

