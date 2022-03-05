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【長者健康】急症室爆滿非確診者難入院 中醫建議長者及長期病患防護方法

健康 13:45 2022/03/05

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長者及長期病患要尤其注意保持健康，中醫師解構提升內循環驅寒方法。

本港第五波疫情持續嚴峻，累計超過1300人死。各區醫院急症室長期處於爆滿狀態，有醫護在討論區發文指出，現時急症室內，單是老人院欠缺照顧的老人已爆滿，沒有大量病房可以安排他們入住。有中醫師特別針對長者及長期病患者，提出護理方法。

註冊中醫師馬琦傑在個人fb專頁發文，若老人家或長期病患例如G6PD 、三高、心臟病、癌症、風濕等，與嬰幼兒一樣需要預防勝於治療。老人及長期病患的循環比一般人更差，寒氣更易積聚身體；因此人群本身的內在問題，用藥都需陪加注意，同時儘量不接觸外界，留家抗疫著重提升免疫力。有以下方法：

1. 排寒保暖

  • 長者或長期病患寒氣較重，循環較差；建議可以睡砭石床墊作排寒保暖功效。
  • 中醫砭術調治疾病是溫和疏通經絡，調整臟腑功能使氣血運行通暢；提高自身免疫力和生理功能。

2. 補充細胞的營養素

  • 每日飲一杯「50穀粉」
  • 「50穀粉」+ MCT oil 有細胞所需的微量元素及營養素，提供細胞所需修復力。

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責任編輯：羅嘉欣

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