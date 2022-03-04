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【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%

社會 17:11 2022/03/04

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(資料圖片)

政府今日（4日）公布，1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，較去年同月上升4.1%。當中網上銷售佔9%，臨時估算為31億元，按年升近30%。

扣除其間價格變動後，2022年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升1.7%。去年12月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月上升3.3%。

按零售商主要類別按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2022年1月與去年1月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升10.5%。其次為其他未分類消費品銷貨價值上升12.5%；食品、酒類飲品及煙草上升6.5%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升7.1%

另外，上月與去年同月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌8.2%。其次為汽車及汽車零件銷貨價值下跌20.5%；以及傢具及固定裝置下跌3.8%。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

 

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