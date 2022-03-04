【居安抗疫】民建聯劉國勳：接獲近二千宗求助個案未能打通支援熱線 籲政府按18區分區統籌跟進
政治 17:12 2022/03/04
本港染疫人數屢創新高，數以萬計確診者需要居家隔離。政府早前設立24小時「居安抗疫」熱線以提供支援和協助，民建聯立法會議員劉國勳表示，接獲多宗投訴指熱線無人接聽，當局未能提供及時適切支援，建議政府盡快建立確診申報平台，按18區分區統籌跟進，並聘用臨時派送員為居家隔離人士送遞物資。
劉國勳今日召開視像記者會，稱民建聯向逾2,000個求助個案派送物資時，幾乎全部人反映未能打通「居安抗疫」熱線，而少部分人稱，即使有職員接聽，亦遲遲未收到物資，無法補給家中食品及藥物。
他建議當局盡快建立申報平台，讓快速測試陽性結果的人士登記，並分18區跟進，由各區民政專員統籌物資及運送，提高效率。他又提出，政府應出資聘用臨時工，協助物流工作。
劉國勳又指，政府每日發放大量防疫資訊，市民難以在海量訊息中，找到對自己有用的資訊，認為政府應善用科技，製作應用程式或使用人工智能等，回應市民所需；而政府新聞稿用字一般較難明，認為政府應用影片說明。
疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：陳葆琳