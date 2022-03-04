【居安抗疫】民建聯劉國勳：接獲近二千宗求助個案未能打通支援熱線　籲政府按18區分區統籌跟進

▲ 民建聯立法會議員劉國勳倡聘用臨時派送員為居家隔離人士送遞物資。（民建聯直播截圖）

本港染疫人數屢創新高，數以萬計確診者需要居家隔離。政府早前設立24小時「居安抗疫」熱線以提供支援和協助，民建聯立法會議員劉國勳表示，接獲多宗投訴指熱線無人接聽，當局未能提供及時適切支援，建議政府盡快建立確診申報平台，按18區分區統籌跟進，並聘用臨時派送員為居家隔離人士送遞物資。

劉國勳今日召開視像記者會，稱民建聯向逾2,000個求助個案派送物資時，幾乎全部人反映未能打通「居安抗疫」熱線，而少部分人稱，即使有職員接聽，亦遲遲未收到物資，無法補給家中食品及藥物。

他建議當局盡快建立申報平台，讓快速測試陽性結果的人士登記，並分18區跟進，由各區民政專員統籌物資及運送，提高效率。他又提出，政府應出資聘用臨時工，協助物流工作。

劉國勳又指，政府每日發放大量防疫資訊，市民難以在海量訊息中，找到對自己有用的資訊，認為政府應善用科技，製作應用程式或使用人工智能等，回應市民所需；而政府新聞稿用字一般較難明，認為政府應用影片說明。

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責任編輯：陳葆琳