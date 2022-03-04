【家族榮耀】顏仟汶與林家棟黃德斌同期藝訓班同學　曾涉裸照事件被亞視解約

▲ 前艷星顏仟汶驚喜現身2分鐘，曾涉裸照事件被亞視解約。

TVB正在熱播的劇集《家族榮耀》，在昨晚（3月3日）出現久未露面的藝人，就是飾演Chloe（李彩華飾）媽媽生前好姊妹、昔日艷星顏千汶。現年51歲的她雖然只亮相兩分鐘，但已獲觀眾認出，並大讚她保養得宜，完全不像年過半百的女星。

之前曾被指暗藏不少久未露面彩蛋的《家族榮耀》，昨晚的驚喜「彩蛋」是飾演Chloe媽媽生前好姊妹的顏千汶！

雖然亮相只有短短兩分鐘，但顏千汶相關場口相當有發揮，有不少眼利網民認出她，除了指其聲線獨特，亦大讚顏千汶保養得宜，一點也不像年過半百。

▲ （劇集截圖）

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解約後拍三級片

顏千汶曾使用藝名「亦羚」，1989年畢業於第15期TVB電視藝員訓練班，同屆藝人包括林家棟、黃德斌、雷宇揚、劉錫明、黎芷珊和林燕明等。在1996年離開TVB前，曾接拍數十部電視劇集，離巢後曾轉行當秘書。

1998年，她應好友陳明君邀請與亞視簽約，但接拍了一部劇集後，便因為涉及裸照事件而被解約，在入行初期已經接演過電影的她，在解約後投身拍三級片，作品包括《獸性新人類》、《現代應召女郎》等。

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歷婚姻失敗

於大約四年間接演過數十部三級片的她，有傳是為了賺錢幫患癌的父親還醫藥費。

2004年顏千汶退出幕前轉行當服裝買賣，直到近年才以客串身份現身TVB的劇集，包括《愛·回家之開心速遞》及《大醬園》。

顏千汶是杜汶澤舊愛，二人在亞視工作期間相識相戀，後來分手。她於2008年跟圈外人結婚，婚姻維持了10年便結束。

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與詹秉熙傳緋聞

於2019年，顏仟汶曾被指捲入男星詹秉熙的婚姻，當時她跟已婚並育有兩女的詹秉熙過從甚密，二人多次被拍到密會照片，後來傳出男方為了她決定離婚，顏仟汶表示曾受到詹太的電話騷擾。

後來她發聲明表示與「契哥」詹秉熙「絕交」，但仍難洗去她拆散別人家庭的傳聞。

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