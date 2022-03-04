【確診自救】90後女醫生確診喉嚨劇痛兼痰咳　分享藥物包及居家抗疫心得

▲ 90後女醫生分享藥物包及居家抗疫心得。

本港疫情持續，確診者急增，不少醫護人員亦相繼染疫。家庭醫生Cathy Lo最近在社交平台分享確診經歷，由首天出現喉嚨痛到第3天進行快速檢測，才出現陽性結果。在隔離治療的時期中，她出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等病徵，但就沒有發燒。現已痊癒的她，在網上分享藥物包及應對心得，並鼓勵患者在逆境中也要保持平和心情，正面抗疫。

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家庭醫生Cathy Lo在Facebook及Instagram分享抗疫經歷及實用資訊，呼籲輕症患者不要到急症室求診，把服務留給重症及有需要人士。以下內容獲授權轉載：

1.快速測試（RAT）結果呈陰性是否可作準？

Cathy Lo表示可以肯定回答「不是」。她以親身體驗分享，在2月20日她開始喉嚨劇痛，在做過快速測試呈陰性後如常上班，而在同月21日及22日再做3次快速測試，仍然呈陰性，但因為她的家人是密切接觸者，在不放心下她於2月21日交低深喉唾液樣本。

22日她上班第一件事就是檢查結果，發現CT Value 是15（ 數值愈低，病毒量愈高）。回家後她就找遍全屋不同牌子的快速檢測棒再做測試，結果一個呈陽性（positive），一個呈弱陽性（weakly positive），另一個仍然是陰性（Negative）。

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後來她再翻查文獻，發現原來病發初期，快速測試是並不靈敏（sensitive），要去到第4至7日才差不多100% 靈敏。第6日她再以3個不同牌子的快速測試棒檢測，當時她除了有喉嚨痛，還有鼻水及痰咳，檢測結果全部1分鐘內呈陽。她總結如下：

結論係咩？結論係如有感冒病徵，最好自己隔離，每日做RAT，擔心就去做個檢測／DTS 。RAT +ve 可以當確診，但-ve 唔可以話真係無事因為做法同埋測試包嘅質素都好重要！

2.病程（ disease course ）

Cathy Lo指出人人不同，並分享自己及身邊人的情況。她表示自己已接種3劑疫苗，沒有發燒，連續7天喉嚨痛，首4日最痛，仿如刀割，要全天候食喉糖及止痛藥，半夜會痛醒，後3日演變成吞口水才痛。

第2、3日她有些周身骨痛及全身無力，第4、5日才開始有少許鼻水及咳嗽，而食藥可緩和徵狀。她表示，身邊有朋友只接種兩劑疫苗，過了6個月未打第3針，就連續發高燒，持續3日，食最高劑量的必理痛也未能改善，到第4日才退燒。反而她的家人中有成員已打齊3針，即使有吸煙習慣，染疫後也只有輕微咳嗽。因此她結論如下：

病徵似重感冒咁，食下藥會舒緩到病徵，最好打埋第三針如果夠時間。

3.藥物包

作為家庭醫生，她表示家中當然有藥物傍身。而她在染疫後亦只是服用平時會處方給病人的感冒藥。但她亦提醒，以下建議只適用於無長期病、健康的成人。如果有長期病患、藥物敏感病歷，事前請查詢自己的家庭醫生。

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4.如何在逆境中心情保持平伏

Cathy Lo留意到疫情下人心惶惶，因此她亦分享了3大面對逆境的應對心得，全部經研究證明有用：

每日10至20 分鐘冥想（meditation） ：許多研究巳經顯示meditation 有效減低焦慮及對抗抑鬱。她表示自己已持續大半年，會用10幾分鐘照顧自己內心，聆聽身心需要。倘若分身不暇，她建議可做一分鐘5下深呼吸。吸氣5下，呼氣5下，雙手放在肚臍上面，感受肚皮隨着呼吸起伏，有助纾援情緒。

做運動： 帶氧運動可以有效減低焦慮及對抗抑鬱，擔心疫情不想出街，可上YouTube都找一些home exercise。

感恩日記：每日回想甚麼事情值得感恩 ，寫下就會發現原來許多東西都被自己忽略。

她表示，如果染疫後覺得氣促氣喘，發現身邊人愈來愈無反應甚至昏迷，當然要即時去急症室做進一步診斷。如果病徵輕微，都建議大家在家自救：

留係屋企係最穩陣，將急症室留比有需要既人士，我啲急症室同事照顧啲重症患者巳經忙到七彩。

她亦呼籲未接種疫苗的人士盡快打針，尤其是長者：「60 歲以上又有長期病嘅人真係高危，死亡機會可以高達20% ，年紀愈大，風險愈高 ，對高危群組來講絕對唔係重感冒咁簡單！」最後，她亦勉勵大家：

係呢世紀大疫症，全世界人都同我地一樣經歷緊差唔多既野，好多人會有好多唔同既感受同唔同程度既焦慮，但你絕對唔係孤獨面對嫁，我哋一班醫護人員會同你一齊渡過呢個難關 ！香港人喎，獅子山精神，自強不息！

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責任編輯：陳昊淋