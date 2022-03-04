【第五波疫情】羅致光料內地照顧員本周內到港　當局將提供短期即時培訓

▲ 羅致光今日到啟德郵輪碼頭社區隔離設施視察。（政府新聞處）

本港爆發第五波疫情，更蔓延至安老及殘疾院舍，衞生署今日（4日）公布，再多46間院舍有確診個案，涉及739名確診者。院舍人手緊張，政府早前向內地試行直接聘用臨時合約照顧員，勞工及福利局局長羅致光表示，當局希望首批臨時合約照顧員本星期內到港，會向他們提供一個「雞精班」的短期即時培訓。

羅致光今日到啟德郵輪碼頭社區隔離設施視察後表示，當局正陸續向內地招聘臨時合約照顧員，暫時未能準確說出人數，因相關資料和人數會不斷變化，亦有不少人本來有興趣來港，經考慮後因種種原因來不到。他指出，過往很多時做護理員或照顧員均需接受培訓，但嚴峻的疫情下，如要先接受2、3個月的培訓才提供服務，會趕不及。

羅致光指出，當局會提供「雞精班」的短期即時培訓，本地招聘方面如沒有受過培訓，或內地來港接受培訓，均大約都會安排三日的即時培訓；在職期間，亦希望找到其他有經驗的人在場協助。他又說，連同津貼，本地照顧員或護理員現時薪酬都在30,000元以上，甚至現時有院舍以37,000元，甚至40,000元招聘照顧員。當局亦歡迎本地市民短暫協助數個月，有興趣可以聯絡社署，或提供安老服務的機構，當局會提供所需支援和培訓。

長者疫苗接種方面，羅致光說，當局希望去年已經為院舍院友完成接種，惟因種種原因、很多因接種疫苗的遲疑及很多家人的擔心等而未接種，當局會盡最大努力在最短時間完成這件事。

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責任編輯：黃悅晴