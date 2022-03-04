【疫苗接種時間】兒童和青少年打復必泰兩劑縮短至8星期 最快明天8時可網上預約
社會 17:34 2022/03/04
政府今日（4日）表示，新冠病毒疫苗接種計劃的預約系統已經提升，讓相關群組的市民盡快預約接種第三劑疫苗，
由3月5日上午8時起接受以下群組預約
- 已接種兩劑科興或復必泰疫苗的60歲或以上人士，接種第三劑疫苗的時間由原本接種第二劑疫苗後6個月，縮短至3個月。市民請透過網上系統盡快預約接種第三劑疫苗
- 5至17歲兒童和青少年接種首兩劑復必泰疫苗的間距會由12星期縮短至8星期。新預約人士透過更新的網上預約系統可同時預約接種第一劑復必泰疫苗和8星期後接種第二劑的時段。已預約或接種第一劑復必泰疫苗而仍未滿8星期間距接種第二劑疫苗的兒童和青少年，亦可透過更新系統預約或更改第二劑接種時段
- 12歲以下的免疫力弱兒童，可預約在接種首兩劑科興或復必泰疫苗後相隔4星期接種第三劑疫苗。請在接種第三劑新冠疫苗當天帶同相關的醫生證明文件到指定的接種地點，以確認符合接種疫苗的資格。有關醫生證明文件的範本可於新冠疫苗專題網站下載
由3月11日上午8時起接受以下群組預約
- 已接種兩劑疫苗的12至17歲青少年可預約接種第三劑疫苗
- 曾接種兩劑科興疫苗的青少年，可於接種第二劑疫苗後3個月，接種科興或復必泰疫苗作為第三劑
- 曾接種兩劑復必泰疫苗的青少年，則可於接種第二劑後5個月，接種復必泰疫苗為第三劑，但亦可按其個人選擇科興疫苗作為第三劑疫苗
由3月21日上午8時起接受以下群組預約
- 12歲或以上的免疫力弱人士，可預約在接種第三劑疫苗後相隔3個月接種額外一劑，即第四劑疫苗。請在接種第四劑新冠疫苗當天帶同相關的醫生證明文件到指定的接種地點，以確認符合接種疫苗的資格。如早前接種第三劑時已獲發有關醫生證明文件，接種人士可帶同仍處於有效期的文件前往接種。
接種疫苗須知
- 接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）
- 所有3至17歲接種疫苗的兒童和青少年必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書。由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在四個兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗。他們必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的以下版本家長同意書
- 12至17歲接種復必泰疫苗的青少年及3至17歲接種科興疫苗的兒童和青少年則需使用以下版本的家長同意書，並於接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書。另外，3至11歲接種科興疫苗的兒童亦必須由家長／監護人親自陪同前往接種
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責任編輯：余思嵐