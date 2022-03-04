  • 23°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種時間】兒童和青少年打復必泰兩劑縮短至8星期　最快明天8時可網上預約

社會 17:34 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

市民接種疫苗。（資料圖片）

政府今日（4日）表示，新冠病毒疫苗接種計劃的預約系統已經提升，讓相關群組的市民盡快預約接種第三劑疫苗，

由3月5日上午8時起接受以下群組預約

  • 已接種兩劑科興或復必泰疫苗的60歲或以上人士，接種第三劑疫苗的時間由原本接種第二劑疫苗後6個月，縮短至3個月。市民請透過網上系統盡快預約接種第三劑疫苗
  • 5至17歲兒童和青少年接種首兩劑復必泰疫苗的間距會由12星期縮短至8星期。新預約人士透過更新的網上預約系統可同時預約接種第一劑復必泰疫苗和8星期後接種第二劑的時段。已預約或接種第一劑復必泰疫苗而仍未滿8星期間距接種第二劑疫苗的兒童和青少年，亦可透過更新系統預約或更改第二劑接種時段
  • 12歲以下的免疫力弱兒童，可預約在接種首兩劑科興或復必泰疫苗後相隔4星期接種第三劑疫苗。請在接種第三劑新冠疫苗當天帶同相關的醫生證明文件到指定的接種地點，以確認符合接種疫苗的資格。有關醫生證明文件的範本可於新冠疫苗專題網站下載

由3月11日上午8時起接受以下群組預約

  • 已接種兩劑疫苗的12至17歲青少年可預約接種第三劑疫苗
  • 曾接種兩劑科興疫苗的青少年，可於接種第二劑疫苗後3個月，接種科興或復必泰疫苗作為第三劑
  • 曾接種兩劑復必泰疫苗的青少年，則可於接種第二劑後5個月，接種復必泰疫苗為第三劑，但亦可按其個人選擇科興疫苗作為第三劑疫苗

由3月21日上午8時起接受以下群組預約

  •  12歲或以上的免疫力弱人士，可預約在接種第三劑疫苗後相隔3個月接種額外一劑，即第四劑疫苗。請在接種第四劑新冠疫苗當天帶同相關的醫生證明文件到指定的接種地點，以確認符合接種疫苗的資格。如早前接種第三劑時已獲發有關醫生證明文件，接種人士可帶同仍處於有效期的文件前往接種。

接種疫苗須知

  •  接種疫苗人士須帶同身分證明文件正本接種疫苗。若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）
  • 所有3至17歲接種疫苗的兒童和青少年必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書。由於兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，5至11歲兒童必須在四個兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗。他們必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的以下版本家長同意書
  • 12至17歲接種復必泰疫苗的青少年及3至17歲接種科興疫苗的兒童和青少年則需使用以下版本的家長同意書，並於接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書。另外，3至11歲接種科興疫苗的兒童亦必須由家長／監護人親自陪同前往接種

 

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【防疫抗疫基金】第二輪洗衣業界抗疫資助計劃今接受申請　本月18日截止
今日 15:42
【防疫抗疫基金】第二輪洗衣業界抗疫資助計劃今接受申請　本月18日截止
【快測平台】衞生防護中心未確定開通日子　正處理認證等複雜技術細節
今日 16:48
【快測平台】衞生防護中心未確定開通日子　正處理認證等複雜技術細節
【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%
今日 17:11
【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%

你可能感興趣

【防疫抗疫基金】第二輪洗衣業界抗疫資助計劃今接受申請　本月18日截止
今日 15:42
【防疫抗疫基金】第二輪洗衣業界抗疫資助計劃今接受申請　本月18日截止
【快測平台】衞生防護中心未確定開通日子　正處理認證等複雜技術細節
今日 16:48
【快測平台】衞生防護中心未確定開通日子　正處理認證等複雜技術細節
【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%
今日 17:11
【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%
科興 強制檢測 BioNTech 疫苗 疫情 醫生

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀