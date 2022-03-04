  • 20°C
香港時間 : 2022305日 (週六) 00:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正能量】殯葬機構「毋忘愛」獲仁濟醫院董事局捐款　首批環保棺材將供放遺體 　

社會 17:36 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

環保棺材。（毋忘愛 fb）

第五波疫情下多間殮房爆滿，仁濟醫院董事局透過環保殯葬慈善機構「毋忘愛」購買環保棺木供存放遺體。 首批20副環保棺木今日（4日）黃昏運抵仁濟醫院。

毋忘愛董事高永賢表示，遺體移送入棺後，會利用冷凍設施保存。團隊冀藉今次義務工作，為逝者保留一份尊嚴，同時為醫護及病人改善醫院環境

今次疫情是香港的不幸，我看見醫院的情況很艱難，心裏很難受。逝者遺體無處安放，對逝者家屬來說更是雙重打擊，會盡力協助妥善處理逝者遺體，希望家屬不要太傷心。

他又指環保棺木特色是輕身，但具足夠承載力安放遺體，防水、堅固，適合醫院在非常時期大量使用，呼籲社會各界有心人及有需要醫院主動接洽。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

相關文章

【疫苗接種時間】兒童和青少年打復必泰兩劑縮短至8星期　最快明天8時可網上預約
17:34 2022/03/04
【疫苗接種時間】兒童和青少年打復必泰兩劑縮短至8星期　最快明天8時可網上預約
【隔離設施】啟德郵輪碼頭隔離設施設1,200張病床　將接收醫管局轉介確診長者
17:31 2022/03/04
【隔離設施】啟德郵輪碼頭隔離設施設1,200張病床　將接收醫管局轉介確診長者
【兩會2022】陳曼琪將呈交建議　倡國安公署擴權支援香港抗疫　推實名追蹤「港康碼」
17:33 2022/03/04
【兩會2022】陳曼琪將呈交建議　倡國安公署擴權支援香港抗疫　推實名追蹤「港康碼」

你可能感興趣

【疫苗接種時間】兒童和青少年打復必泰兩劑縮短至8星期　最快明天8時可網上預約
17:34 2022/03/04
【疫苗接種時間】兒童和青少年打復必泰兩劑縮短至8星期　最快明天8時可網上預約
【隔離設施】啟德郵輪碼頭隔離設施設1,200張病床　將接收醫管局轉介確診長者
17:31 2022/03/04
【隔離設施】啟德郵輪碼頭隔離設施設1,200張病床　將接收醫管局轉介確診長者
【兩會2022】陳曼琪將呈交建議　倡國安公署擴權支援香港抗疫　推實名追蹤「港康碼」
17:33 2022/03/04
【兩會2022】陳曼琪將呈交建議　倡國安公署擴權支援香港抗疫　推實名追蹤「港康碼」
強制檢測 疫情 仁濟醫院 正能量 採購

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀