【正能量】殯葬機構「毋忘愛」獲仁濟醫院董事局捐款　首批環保棺材將供放遺體 　

▲ 環保棺材。（毋忘愛 fb）

第五波疫情下多間殮房爆滿，仁濟醫院董事局透過環保殯葬慈善機構「毋忘愛」購買環保棺木供存放遺體。 首批20副環保棺木今日（4日）黃昏運抵仁濟醫院。

毋忘愛董事高永賢表示，遺體移送入棺後，會利用冷凍設施保存。團隊冀藉今次義務工作，為逝者保留一份尊嚴，同時為醫護及病人改善醫院環境

今次疫情是香港的不幸，我看見醫院的情況很艱難，心裏很難受。逝者遺體無處安放，對逝者家屬來說更是雙重打擊，會盡力協助妥善處理逝者遺體，希望家屬不要太傷心。

他又指環保棺木特色是輕身，但具足夠承載力安放遺體，防水、堅固，適合醫院在非常時期大量使用，呼籲社會各界有心人及有需要醫院主動接洽。

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