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【隔離設施】啟德郵輪碼頭隔離設施設1,200張病床　將接收醫管局轉介確診長者

社會 17:31 2022/03/04

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啟德郵輪碼頭二樓兩個登船大堂及地下，將設立1,200套醫療床。（政府新聞處）

本港爆發第五波疫情，更蔓延至安老及殘疾院舍，衞生署今日（4日）公布，再多46間院舍有確診個案，涉及739名確診者。政府早前啟用兩個暫託中心，接收染疫長者，由啟德郵輪碼頭改建的社區隔離設施亦將接收經醫管局轉介的確診長者，將設1,200張病床。

啟德郵輪碼頭二樓兩個登船大堂及地下，將設立共有1,200套醫療床的隔離及暫託中心，由社會福利署管理，並會由專職服務機構提供醫療支援及照顧服務，不另收費。醫療床可便利護理人員在床邊照顧長者，亦可讓長者在床上安全及舒適進食和服藥等。當各項配套設施完成後，便會分階段啓用接收長者。

勞工及福利局局長羅致光今日到場視察，他說，設施建成後，將接收經醫管局轉介的確診體弱長者，作隔離及暫託用途，一方面紓緩公立醫院的壓力，另一方面為長者提供照顧。他感謝中國海外集團和旗下中國建築國際集團捐贈醫療床。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：黃悅晴

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