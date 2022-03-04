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【兩會2022】陳曼琪將呈交建議　倡國安公署擴權支援香港抗疫　推實名追蹤「港康碼」

政治 17:33 2022/03/04

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港區全國人大代表陳曼琪。

全國兩會今日在北京開幕，港區全國人大代表陳曼琪，就中央支援香港特區防控疫情事宜，建議立法擴大駐港國安公署職能，讓中央負起根本責任，監督、指導、協調、支持特區政府，解決第5波疫情。

她今年會呈交的5份建議中，包括《關於中央支援香港特區防控疫情的法律制度和執行機制的建議》。她認為，第5波疫情的爆發，已成香港重大公共衞生危機，更成為國家公共衛生安全缺口，認為要將香港特區重大公共衛生危機，納入國家安全範圍。

陳曼琪建議，可透過修改《港區國安法》或另立全國性適用香港特區的《香港緊急防疫法》，擴大特區政府國安委和中央駐港國安公署的職能，在香港發生重大公共衛生危機時，讓中央負起根本責任，監督、指導、協調、支持香港特區政府，解決重大公共衛生危機。

她又認為，無論香港的全民檢測是否涉及禁足，但由於不配備具實名制和追蹤功能的科技截斷傳播鏈，並非徹底「動態清零」的做法，形容香港市民亦只會墮入不斷重複爆疫和全民強檢的循環。 

陳曼琪表示，香港當前應先善用中央全面支援力量，短期集中先救命救弱，將診治病人分級分流隔離醫治，並全面支援居家治療或隔離的輕症確診者或緊密接觸者。她又建議在推行全民檢測時，可直接套用「粵康碼」或經改良具實名追蹤功能的「港康碼」。

另外，因應本港爆發第5波疫情，中央就支援香港抗援事宜，為香港和內地建立5個工作專班。陳曼琪建議，將該5個工作專班變為常設小組，以維護和提升粵港澳大灣區整體公共衛生安全。

疫情最新情況互動地圖：https://bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：胡偉明

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