【校長爸爸】從會計出身的校長爸爸 陳狄安教3女理財先分析「機會成本」　

▲ 校長爸爸陳狄安教女兒理財，自有一套方法。

育有3個女兒的英華書院校長陳狄安，本身擁有英國紐卡素大學會計學和財務分析學士學位。他接受TOPick專訪時表示，對女兒並無系統性的理財教育，但會給她們零用錢，也會教女兒儲利是錢。至於女兒如果「用錢」？他則表示，會讓女兒「自由發揮」，但購物之前，這位會計出身的校長爸爸，也一定會與女兒一同分析一番，「同佢一起唸下，你買咗呢樣嘢，用咗嘅錢就冇得用落邊啲地方架啦喎。」女兒們小小年紀，變相已經學懂「機會成本」概念。

說起教女兒理財，陳狄安頗謙虛，他說，女兒年紀還很小，「都冇乜系統性嘅理財教育可言，最時常提醒佢地嘅係，唔好浪費，無論係錢定實物，呢一代，好多嘢都太容易得到」。雖然較大的女兒也只有8歲及6歲，但陳狄安已會不定時向她們發放零用錢，

畀佢哋嘗試下點儲錢，點樣安排金錢嘅用途，每個小朋友嘅興趣都唔同，對金錢嘅運用，亦應該學會自己思考。

不阻止女兒花零用錢 但教分析利弊

陳狄安表示，「我也會建議她們如何使用，每日收到零用錢，究竟是買嘢？定係儲住佢先？」他回想起，有一次大女兒使用平板電腦時，看到應用程式商店中，有一個38元美金的虛擬道具，「佢問我可唔可以買，我都會和她分析，『你依家買咗佢，玩完呢款遊戲之後，就冇㗎啦喎，如果你唔買，你仲可以用呢啲錢，買其他東西，可能可以用得時間更久喎』，佢都思考咗一陣，都接納我意見，決定唔買」。

他強調，對於金錢運用，作為父親的角色，盡可能都是引導女兒，如何處置屬於自己的金錢，

佢哋自己嘅零用錢，我唔會阻止佢哋自己決定點用。

陳狄安說，當女兒6、7歲時，便會開始找機會給女兒零用錢，「有時小學數學科有教計算金錢和錢幣面額的概念，我會拿實物給她們，今日給你咁多，你不如學下點儲啦。有時候逛街，也會灌輸他們一些物價的概念，如果女兒真的有需要買東西，也會在旁協助、指導」。他指，最近二女兒便想要買禮物給家姐，

其實只是幾十元的女孩子小玩意，我都會和她分析利弊，讓她想想是否值得買，把錢用掉之後，會有甚麼東西自己之後買不到，盡量讓她們自己思考。

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大學時陷「財務危機」 親身嘗試學懂理財

他認為，理財技巧，很多時候都是以經驗累積的方式學懂，「我自己升中學時，開始可以在校外食午餐，父母試過每個月或每個星期給一次零用錢，不同模式都試過。但最後還是要靠自己嘗試如何管理自己手上的金錢，到大學時，我都試過『長期糧尾』，都是要經歷過，才會學懂。」

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記者：莊恭南