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【強制檢測】私家醫生可強制疑染疫病人檢測　須兩日內完成核酸測試

社會 18:03 2022/03/04

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市民核酸檢測。（ 陳靜儀攝）

政府今日（4日）表示，繼續賦權註冊醫生於2022年3月5日至3月18日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上新冠病毒的人接受檢測，並就相關指明刊憲。

當局指，根據專家建議，對有症狀的病人進行強制檢測，可有效抑制病毒傳播，達致早發現、早隔離、早治療。為繼續控制疫情，政府認為有需要繼續透過醫生協助，盡早識別可能受感染的人士。

在指明期間內，如註冊醫生於專業診治過程中，按臨牀判斷懷疑某人已染上新冠病毒，該醫生可發出書面指示，規定該人接受新冠病毒核酸檢測。收到書面指示的人士應在指示發出日期的兩天內完成檢測。

在書面指示下的受檢人士可選擇以下檢測途徑：

  • 使用發出書面指示的註冊醫生所提供的樣本瓶，採集深喉唾液樣本，並在檢測限期內交還樣本瓶到指定樣本收集點，發出書面指示並已通報衞生署的註冊醫生會獲通知檢測結果
  • 於檢測限期內自行安排接受由衞生署認可的私營化驗所提供的檢測，並於檢測限期後四天內透過電郵、傳真或紙本的方式向發出書面指示的註冊醫生或其醫務所人員提交檢測結果

當局稱，如在書面指示下的受檢人士於星期一收到書面指示，有關受檢人士應於檢測限期內、即星期三或之前按上述途徑接受檢測。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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