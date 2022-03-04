【營業時間】HKTVmall調整部分分店服務及營業時間　一文看清各分店最新安排

▲ HKTVmall調整部分分店服務及營業時間，一文看清各分店最新安排。（HKTVmall官網截圖）

HKTVmall今日（4日）宣佈，因應本港疫情嚴峻，為了更有效集中資源處理顧客的自取訂單需求，盡力維持自取訂單服務正常運作，同時加強保障前線員工及顧客的健康，HKTVmall將會調整部分分店服務及營業時間。

詳情即看下圖：

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HKTVmall 旗下 89 間 HKTVmall分店及3間 HKTVmall超級市場於 3 月份起調整服務及營業時間，其中：

11間分店將於3月10日起暫停營業，直至另行通知，而已選取於暫停營業後到店自取訂單的客戶會另行收到訊息通知。暫停營業的店舖附近或同區位置，均有其他分店繼續支援 HKTVmall 線下服務；

21 間分店已調整營業時間，與其餘 57間分店，共 78 間分店的營業時間劃一改為逢星期一至日及公眾假期，中午 12 時至晚上 9 時；

3 間 HKTVmall超級市場，包括將軍澳 Savannah店、屯門 H.A.N.D.S 店及石塘咀店的營 業時間則已調整為逢星期一至日及公眾假期，上午 10 時至晚上 8 時；HKTV 極速送 (HKTVexpress) 的服務時間為逢星期一至日及公眾假期，上午 10 時至晚上 10 時。

HKTVmall稱非常感謝全體員工，特別是前線員工包括送貨、司機、門市及倉務同事，在疫情嚴峻期間仍然緊守崗位，盡力為市民提供生活所需。集團會繼續傾盡一切人手及資源，盡力維持HKTVmall的運作及服務質素，與市民攜手渡過困境。

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責任編輯：陳麗娜