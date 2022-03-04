【方艙醫院】臨時隔離中心共用廁所淋浴 曾智華：嬌生慣養者驚入住隔離多過中招

近三年，身邊不少好友，慢慢培養出「苦中作樂」心態（否則唔知點過日子！），尤其傳媒人，多數百厭星，所以，乜都攞嚟嬉戲一番。火速起好的青衣臨時隔離中心，網上有各類流傳的照片及影片（政府當局事後已發相介紹真正情況，中心內設有熱水供應及獨立間隔的淋浴間，至於馬桶則有座廁及踎廁，供住客選擇）……關於居住環境，個個有N條問題：

最新影片：

一、入住者理應冇特權，一視同仁，中招就送去，咁……會否在裏邊見到MIRROR、ERROR、劉德華、古天樂、李嘉欣……甚至李嘉誠呢？

二、廁所、淋浴雖係獨立間隔，但都係「阿公」，會否出現好多交叉感染呢？

三、我腸胃唔好，極易肚瀉，兼且，前列腺鬆弛，經常要去小便，究竟，隔離者，每日可以去幾多次公廁呢？無私人廁所，頻頻走出走入，會否播毒或被播毒呢？

四、邊個決定邊個住邊處呢？因與呢個隔離營相比，竹篙灣已變四星酒店。更何況，真係有酒店做隔離，究竟，邊個有權話事，用乜做準則？差別簡直天壤之別！為表公平公正，政府一定要將入住分配準則全面透明化。

講來講去，搞笑完，都係兩個字－－擔心。尤其嬌生慣養有潔癖的老友們，簡直震過貓王。因中招都只發燒幾日，自動好番，但若果要去隔離十四日，真係諗吓都標冷汗呀！

文章刊登《經濟日報》，原題是：「驚過中咗招」