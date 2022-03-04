【在家學習】馬會推免費網上興趣班　結合運算思維及運動遊戲【附報名連結】

▲ 香港賽馬會慈善信託基金主導的兩個項目，將聯合推出免費網上興趣班。（受訪者提供）

本港疫情嚴峻，全港學校提早於3月放「暑假」，不少家長或苦惱如何讓子女可停課不停學。香港賽馬會慈善信託基金主導的兩個項目，將聯合推出免費網上興趣班，結合運算思維及運動遊戲，讓小學生在特別假期間可以繼續學習。

賽馬會慈善信託基金主導項目「賽馬會 運算思維教育計劃」，及「賽馬會家校童喜動計劃」今日（4日）表示，將推出為期7星期的網上興趣班，學生可選擇適合程度的時段，花一小時動動腦筋、活動筋骨，興趣班由專家團隊設計及以廣東話主持，費用全免。

活動詳情如下：

日期：3月7日開始，至4月22日。逢周一至五，每節一小時

時間： 早上10時至11時（初階程度，建議小一至小三同學參加）、 下午4時至5時，（進階程度，建議小四至小六同學參加）

內容：運算思維動腦筋、運動遊戲鬆筋骨（每項各半小時）

語言：廣東話

每節網上現場直播名額，以先到先得報名次序安排，小朋友亦可透過計劃Youtube頻道重溫。有興趣可按此報名。

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責任編輯：黃悅晴