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【提早暑假】賽馬會慈善信託基金項目推免費網上興趣班　結合運算思維及運動遊戲

社會 18:15 2022/03/04

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香港賽馬會慈善信託基金主導的兩個項目，將聯合推出免費網上興趣班。（受訪者提供）

本港疫情嚴峻，全港學校提早於3月放「暑假」，不少家長或苦惱如何讓子女可停課不停學。香港賽馬會慈善信託基金主導的兩個項目，將聯合推出免費網上興趣班，結合運算思維及運動遊戲，讓小學生在特別假期間可以繼續學習。

賽馬會慈善信託基金主導項目「賽馬會 運算思維教育計劃」，及「賽馬會家校童喜動計劃」今日（4日）表示，將推出為期7星期的網上興趣班，學生可選擇適合程度的時段，花一小時動動腦筋、活動筋骨，興趣班由專家團隊設計及以廣東話主持，費用全免。

活動詳情如下：

  • 日期：3月7日開始，至4月22日。逢周一至五，每節一小時
  • 時間： 早上10時至11時（初階程度，建議小一至小三同學參加）、                                                         下午4時至5時，（進階程度，建議小四至小六同學參加）
  • 內容：運算思維動腦筋、運動遊戲鬆筋骨（每項各半小時）
  • 語言：廣東話

每節網上現場直播名額，以先到先得報名次序安排，小朋友亦可透過計劃Youtube頻道重溫。有興趣可按此報名。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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