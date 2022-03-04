【兩會2022】唐英年：汪洋發言具前瞻性、時代性　林健鋒稱中央期望政協提高工作質量

▲ 全國政協常委唐英年認為，汪洋的發言具有前瞻性、時代性和概括性。（資料圖片）

全國政協13屆五次會議今日（4日）開幕，政協主席汪洋發表工作報告指，鼓勵港區委員發聲支持全國人大完善香港特區選舉制度、推動落實「愛國者治港」根本原則。身在香港參與兩會會議的全國政協常委唐英年認為，汪洋的發言具有前瞻性、時代性和概括性。

唐英年表示，汪洋闡述了國家抗疫不忘發展的高度視覺，描繪了未來國家在百年一遇的變局中發展的大方向，以及「十四五」規劃下國家開局的新形勢，勾劃了國家的新征程，並提出了國家對政協委員工作的時代性新要求。。

他形容，唐英年提供了清晰的指導思想，凝心聚力，並重申國家主席習近平「七一」重要講話和中共19屆六中全會決議，強化了政協的使命擔當。

全國政協港澳台僑委員會副主任林健鋒表示，汪洋在全國政協常委會工作報告中，向港澳委員提出新的要求，包括進一步提升愛國愛港愛澳力量能力建設等，顯示中央了解香港實際情況，並期望政協提高工作質量。

對於外界指今年政協常委會工作報告關於香港的篇幅減少，林健鋒認為，香港回歸已近25年，「不需要年年講同一番說話」；而且當前不論國際間抑或香港社會都出現新情況，對政協有新的要求是理所當然的做法。

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責任編輯：陳葆琳