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【喜歡妳是妳】楊潮凱處男作再衝出香港　新晉導演：將香港電影介紹給全世界

娛樂 19:08 2022/03/04

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熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

電影《喜歡妳是妳》於韓國上映，導演楊潮凱分享感受。

由楊偲泳與談善言主演、楊潮凱與吳詠珊聯合執導的電影《喜歡妳是妳》，繼早前入圍大阪亞洲電影節競賽單元後再次衝出香港，楊潮凱跟TOPick透露《喜歡妳是妳》會在韓國上映，揚威海外。

首次執導的楊潮凱分享心情，他又希望新一代的港產片可獲得國際肯定。

【喜歡妳是妳】楊潮凱吳詠珊用電影為觀眾尋回青春　首次執導：故事選擇了我們

最新影片推介：黃文標專訪

楊潮凱期待反應

楊潮凱說：「今次《喜歡妳是妳》可以在韓國上映的感覺很興奮和緊張，緊張的是不知道韓國的觀眾有甚麼看法，也很期待他們的反應。」

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他對此感到驚喜：「因為真的沒想過自己首套當導演的電影可以去那麼遠的地方，讓韓國的觀眾可以看見自己的作品。韓國是第二個上映的地方，我自己也是韓國電影的影迷，今次能代表香港在那邊上映自己的電影感覺很夢幻。」

【喜歡妳是妳】楊潮凱導演處男作衝出香港　入圍大阪亞洲電影節：成件事好夢幻

戲迷所製作的海報。

港產片揚威國際

作為新晉導演，他希望更多港產片可讓外國的觀眾看見，「我們的前輩創造了很多輝煌的成績，來到我們這一代希望可以繼續承傳下去，將新一代的香港電影介紹給全世界的觀眾。」

記者：梁樂欣

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