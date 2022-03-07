【疫境懷孕】吳日言懷第二胎不冒險打針　疫下保持正能量︰媽媽經得起考驗

▲ 吳日言在疫情嚴重下懷胎5個多月，但她仍保持樂觀的心，視之為一次媽媽大考驗。

初出道以「冬菇頭」作標記的吳日言（Yan），已由少女變為媽媽，與圈外老公Barry育有一女Beatrice，近日她宣布再為人母，現懷孕5個多月，預產期今年7月。在疫情最嚴峻的時候懷孕，Yan坦言頗擔心，但也擔心疫苗副作用，故一直未敢接種疫苗，惟有自己留家養胎，好好保重身體。

Yan上一次在懷孕4個月開始患上妊娠糖尿，需每天打胰島素針控制糖尿指數，醫生指她今胎仍有患妊娠糖尿的危機。她指出兩次懷孕各有各辛苦，上次她經常鼻塞難以抖氣，今次在懷孕初期感到疲倦，曾患上腸胃炎及傷風，現不時有孕吐感覺，「個胃頂住好辛苦，整個人沒有動力。」

▲ 吳日言現正懷孕5個多月。（受訪者提供相片）

自誕下囡囡Beatrice後，Yan與老公Barry已計劃生第二胎，惟努力兩年多後肚皮仍未有聲氣。至去年11月，迎接38歲的她有天到自己開設的中央廚房幫忙時，突感到十分疲倦，加上月事不準時，檢驗下得悉懷有第二胎。

▲ Bea今年榮升做家姐喇！（吳日言IG圖片）

憂疫苗副作用影響胎兒

在她懷孕初期，本港疫情相對穩定，Yan仍有出街與朋友聚會，沒料到農曆新年後疫情大爆發，需要安在家中養胎，只有外出產檢。雖然對疫情感到擔心，但她仍沒有打算接種疫苗，始終疫苗存有副作用，故她由備孕至今一直不想冒險。

我要考慮腹中BB的健康，孕婦連傷風感冒也不敢食藥，更何況是打針，我連胎兒也未佗得穩，怎能去冒險？沒有人能100%肯定打針會沒事，而且疫苗是防重症，而非防感染，我打針後染疫也有機會傳給BB。總之自己身體自己決定，惟有小心一點。

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「宅女」忙網購BB衫

在預產期前不能去食肆、商場，Yan笑言不會餓死，最多叫外賣，而且她性格「好宅」，一向喜歡宅在家中，「數個月不出街我也沒所謂，可以忍一忍不外出購物和堂食，還不必為扮靚煩惱。我反而擔心老公會抑鬱，他經常做運動。」

女人的「購物癮」，可以透過網購解決，包括為BB添置衣服及佈置房間。不過，Yan仍未向老公和女兒透露BB的性別，網購時多選中性衣服，顏色亦以素色為主，好奇的老公仍未能猜透。Yan正考慮公佈BB性別的時機，本身較喜歡女兒的她，因早已育有一女，故今胎生仔生女也沒所謂。

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創立月子餐品牌「自肥」

事有湊巧，Yan去年仍在備孕之時開設了全新月子餐品牌，利用自家的中央廚房為品牌做一條生產線，每日新鮮製作3餐營養餐，專人送到府上。如今Yan可以「自肥」，生完BB後能安在家中享用自己出品的月子餐，現在廚房也能為她供應外賣，有中、西、日、韓菜式可以選擇。

真的整定……沒想到我懷孕現正需要營養餐，由於我有妊娠糖尿危機，進食的餐點需要戒甜。現時我的體重控制得很好，未有增磅。

▲ 吳日言在疫境中保持正能量，當今次是對媽媽的一個考驗。（受訪者提供相片）

好僱主承諾不裁員不減薪

她笑言自己做飲食業，不必與其他人搶購囤貨，工場有齊凍肉，白米等。最難捱是這段爆疫期間，如何保住15名員工的飯碗，現時她旗下的分店店舖要暫停營業，靠中央廚房營運，幸好之前的聖誕餐、新年盤菜生意好，員工長時間OT，她希望賺到的錢可協助15個家庭度過難關，並承諾不裁員、不減薪。

我在飲食業都捱了兩年，多得這班員工幫助我，我要努力找多些生意去養住他們，做好食物質素，例如多做餸包外賣。幸好我們一直有幾個長期客人，由我們的廚房為其品牌做代工。其實今次最大問題是運輸，因為物流業有很多人確診。

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有了自家的月子餐品牌，加上疫情下不便與外人接觸，Yan今次應不會聘請陪月，由家人幫手湊B。Yan鼓勵一眾在亂世中懷孕的媽媽，對疫情不要太擔心，當今次是一個考驗。

我是一個喜歡計劃長遠的人，但很多事情都不似預期，最重要做定兩手準備。兒孫自有兒孫福，孩子會有自己的福氣，媽媽不必太擔心，只要經得起今次考驗，日後就可以經得起風浪！

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記者︰林綺玲