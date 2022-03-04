【聆訊延期】法庭下周一起至4.11延期聆訊　只處理緊急案件等法庭程序

▲ 司法機構表示法院下周一起延期聆訊至4月11日。資料圖片

新冠疫情持續嚴峻，除涉陪審團的新案聆訊延遲外，法庭一直維持運作。早前由於懲教院所爆疫，大批還押囚犯因染疫，令部分案件早前須一度押後或重新排期。司法機構今（4日）表示，由下周一（7日）起至4月11日，法院及審裁處案件將作一般延期，期間只處理緊急案件，包括保釋申請及新案提堂，正在審訊的案件，若法官認為須緊急處理便繼續進行。

司法機構發出新聞稿表示，自1月第五波疫情爆發以來，司法機構一直監察公共衛生情況，為確保法庭能於安全情況下維持運作，實施一系列社交距離措施。司法機構考慮到要平衡公共衛生及司法公義，對法庭使用者及持份者的影響作評估後，決定將聆訊一般延期約1個月，將大大減少法庭使用者人數，加強法院內社交距離及人群控制。發言人指若疫情進一步影響公共衛生情況，將再減少法庭運作範圍，情況許可下，司法機構將盡快恢復正常運作。

附件顯示有關緊急案件將包括保釋申請，被還押須提堂的新案等。至於正在審訊中及上訴聆訊的案件，若法官指示須緊急處理，有關聆訊便將繼續進行。民事案則包括上訴聆訊，或須透過遙距方式作緊急處理等。

第五波疫情期間，法庭一直維持運作。據了解，不少被還押於懲教院所的囚犯或還押人士、法院職員、保安、律師及法庭記者均染疫。有大律師坦言「要停一陣，情況太差」，起碼減少案件數量，避免出現法庭及律師群組。該大律師表示，他所處理的案件涉及被告人數眾多，加上律師代表及法庭職員等，數十人困在法庭內，染疫機會極高，他認為寧願現在「停一停，之後再慢慢做」。

目前高院只有1宗由陪審團審訊的串謀謀殺案件，正由法官引導陪審團階段。主審法官今午向陪審團表示，由於未收到任何延期消息，即使聆訊須作一般延期，法官表示會視本案為緊急案件，將會繼續審訊，若被告屆時未能到庭，亦如期於下周一（7日）完全引導後，陪審團將退庭商議。

疫情爆發以來，司法機構於2020年1月底曾暫停正常運作，直至5月初才陸續恢復。當時法院只處理緊急案件，包括申請保釋、禁制令等法律程序，法官亦會頒下判詞，登記處只維持有限度服務。

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記者：林育慧