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【隔離設施】元朗同心村及錦田江夏圍過渡屋趕工　料提前於3月中旬完成建築工程

社會 19:46 2022/03/04

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項目預計提前至三月中旬就可以完成建築工程。（運房局Facebook）

本港疫情嚴重，政府早前公布徵用新建過渡性房屋單位，作為社區隔離設施。運輸及房屋局今日（4日）表示，被徵用的錦田江夏圍第一期及元朗東頭「同心村」將提前於3月中旬完成建築工程，並同步進行社區隔離設施所需的改裝工程。

運房局局長陳帆連同副局長及政助今到有關房屋項目視察，兩個過渡性房屋分別由恒基及新鴻基借出，原定分別於今年4月底及5月底竣工，在博愛醫院和香港聖公會福利協會有限公司兩個營運機構協助下，工程團隊兩個地盤合共投入近1,000名工人趕工，原來項目計劃的完成工期提前，預計三月中旬就可以完成建築工程，並同步進行社區隔離設施所需的改裝工程。

兩個項目合共提供2,500多個單位，預計可供超過5,000名受隔離人士入住。至於已獲安排入住這兩個過渡性房屋項目的家庭，政府會動用「防疫抗疫基金」向他們發放特惠津貼。

陳帆連同副局長及政助今到有關房屋項目視察。（運房局Facebook）

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責任編輯：黃悅晴

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