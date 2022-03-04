【疫下物流】平台GOGOX如常提供上門速遞服務　增至600多個提貨點

▲ 平台GOGOX如常提供上門速遞服務，增至600多個提貨點。（GOGOX提供）

受疫情影響有傳統物流公司需要於3月5日起暫停上門速遞服務，導致物流供應鏈出現延誤，中小企、電商及網店生意大受打擊。物流平台GOGOX稱將如常提供上門速遞服務。

為進一步滿足中小企多變的送貨需求，GOGOX宣布與alfred24合作，將物流服務擴展至500間便利店及180個智能櫃、自提點，使物流覆蓋更全面。 此外，GOGOX讓用戶以無合約、按需使用的模式營運 ，減低各行業的物流壓力及保持現金流。

贊助兩萬套快速檢測劑保障平台合作方

為保護平台合作方的安全及提供安心的物流服務予大眾，GOGOX將提供兩萬套快速檢測劑，免費派發部份檢測劑給活躍的司機及速遞員，並讓平台合作方以優惠價購買檢測劑。

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責任編輯：陳麗娜