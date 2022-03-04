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【疫苗通行證】政府更新12至17歲疫苗通行證接種要求　4月30日後首針滿6個月須打第2針

社會 20:37 2022/03/04

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政府更新12至17歲疫苗通行證接種要求。（譚以諾攝）

「疫苗通行證」已於2月24日起全面實施。因應學童及長者的更新新冠疫苗接種安排，政府今日（4日）對相關「疫苗通行證」接種要求作出相應調整。

在參照專家建議更新的接種安排下，5至17歲的兒童及青少年第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由12星期縮短至8星期。已接種2劑科興疫苗的12至17歲青少年應於接種第二劑後3個月，盡快接種第三劑科興或復必泰疫苗。至於已接種兩劑復必泰疫苗的12至17歲青少年，應於接種第二劑的5個月後接種第三劑復必泰疫苗，或可按其個人選擇接種克爾來福疫苗作為其第三劑。

「疫苗通行證」下適用於12至17歲組別的新冠疫苗接種要求調整如下：

  • 在第二階段期間（即4月30日至6月29日），12至17歲人士如接種第一劑新冠疫苗後未滿6個月，他們的「疫苗通行證」仍然有效；如接種第一劑後已滿6個月，則須接種第二劑才能繼續使用「疫苗通行證」。
  • 由第三階段開始（即6月30日或之後），12至17歲人士如接種第二劑新冠疫苗後未滿9個月，他們的「疫苗通行證」仍然有效；如接種第二劑後已滿9個月，則須接種第三劑才能繼續使用「疫苗通行證」。

就其他年齡或適用人士組別，現行「疫苗通行證」下的新冠疫苗接種要求將維持不變。而「疫苗通行證」涵蓋的指明處所亦將維持不變。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：黃穎津

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