【全民檢測】約100名浸大持續教育學院護理系師生 報名參與政府檢測及疫苗接種工作
第五波疫情持續，確診個案數字不斷增加，本港醫療系統承受巨大壓力。為回應社會需要，香港浸會大學持續教育學院護理學約100名師生主動請纓，向食衛衞局申請抗疫工作工作。護理教育部總監梁淑琴透露，這些師生除了會參與採樣及疫苗接種，或亦會加入到全民檢測當中。
2月初時，第五波疫情已初見苗頭，護理教育部總監梁淑琴主動聯絡食物及衞生局，希望護理學同學可以為抗疫出一分力。首批40多名參與採樣的學生及第二批40多名參與疫苗中心接種的學生都在收到通知後的1、2日就已經申請參與，「大家係好有使命感去做呢樣嘢。」
梁透露，護理學在2019年9月才有第一批新生，疫情之初本已想加入抗疫工作，惟僅有一年級學生。及至今年，學院已經有3年級學生，受過包括手生、使用個人防護裝備的訓練，她相信同學們都已經完全準備好，可以應付到這次工作。
安老院成本次疫情的重災區，早前政府指將使用九龍灣彩榮路體育館作為長者暫託中心。梁透露，之後亦會學生志願去該場所幫手，「其實同學讀呢一科都係想幫助社會，希望今次在抗疫工作都幫到手，回應到社會需求。」
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記者：袁澍