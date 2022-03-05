【全民檢測】約100名浸大持續教育學院護理系師生　報名參與政府檢測及疫苗接種工作

▲ 浸會大學持續教育學院約100名師生主動請纓參與到抗疫工作。（受訪者提供）

第五波疫情持續，確診個案數字不斷增加，本港醫療系統承受巨大壓力。為回應社會需要，香港浸會大學持續教育學院護理學約100名師生主動請纓，向食衛衞局申請抗疫工作工作。護理教育部總監梁淑琴透露，這些師生除了會參與採樣及疫苗接種，或亦會加入到全民檢測當中。

▲ 浸會大學持續教育學院護理教育部總監梁淑琴指同學們參與抗疫工作熱情高。

2月初時，第五波疫情已初見苗頭，護理教育部總監梁淑琴主動聯絡食物及衞生局，希望護理學同學可以為抗疫出一分力。首批40多名參與採樣的學生及第二批40多名參與疫苗中心接種的學生都在收到通知後的1、2日就已經申請參與，「大家係好有使命感去做呢樣嘢。」

梁透露，護理學在2019年9月才有第一批新生，疫情之初本已想加入抗疫工作，惟僅有一年級學生。及至今年，學院已經有3年級學生，受過包括手生、使用個人防護裝備的訓練，她相信同學們都已經完全準備好，可以應付到這次工作。

安老院成本次疫情的重災區，早前政府指將使用九龍灣彩榮路體育館作為長者暫託中心。梁透露，之後亦會學生志願去該場所幫手，「其實同學讀呢一科都係想幫助社會，希望今次在抗疫工作都幫到手，回應到社會需求。」

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記者：袁澍