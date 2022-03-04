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【快測平台】方保僑指政府低估技術複雜性　倡透過身份證發出日期認證身分

社會 21:07 2022/03/04

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資訊科技商會榮譽會長方保僑倡透過身分證發出日期驗證身分。（資料圖片）

政府近日多次表示本周內將有網上平台予快速測試陽性患者自行呈報，惟今日的疫情記者會上衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮卻指，正處理身分認證等複雜技術問題，未有確定推出日期。資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，政府當初低估相關技術的複雜性，預計要多至少5至7日方能推出，他又建議可參考香港健康碼，透過身份證發出日期認證身分。

資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，平台目前最大困難是身分驗證問題，若政府設立應用程式讓市民申報問題較易解決，但現時已沒有足夠時間。他又認為，政府當初低估相關技術的複雜性，若只要求市民填資料而不用認證確能一周內推出，惟平台涉及防偽、認證及資料等複雜問題，亦需要進行較長時間的用家接受測試，他估計起碼要多5至7日平台才能推出。

方保僑又建議，政府可考慮參考近期香港健康碼，透過身分證發出日期認證身分，因被盜取的資料一般主要涉及姓名、身份證號碼及出生日期，雖則不法分子若擁有市民的身分證副本，仍有機會會假冒身分，未夠安全，但若以此方式認證，平台約3天就能推出，認為現時「有好過無」。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃小冰

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