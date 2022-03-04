【地鐵播毒】九龍塘站女子港鐵車門抹口水鼻涕　警方發出定額罰款通知書

▲ 一名中年婦人扯開口罩，以身阻擋港鐵車門關閉，並用手抹鼻涕，然後在抹在車門上。（網上圖片）

新冠疫情嚴峻，惟今日（4日）一條網上流傳的影片顯示，一名中年婦人扯開口罩，以身阻擋港鐵車門關閉，並用手抹鼻涕，然後在抹在車門上，場面令人側目。警方在社交網站公布，已向該名女子發出定額罰款通知書。詳情即看：【下一頁】

警方表示，今日早上約7時，警方接報指一名女子在九龍塘站一輛駛往紅磡方向的港鐵列車內，因沒有適當佩戴口罩而引起爭執。當列車駛至九龍塘站，該名女子更一度除下口罩及阻礙列車駛離月台，其間有乘客不滿，並向該名女子施襲後逃去。

警方接報後派員到場處理，經翻查閉路電視和調查後，根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章），向該名女子發出定額罰款通知書；而有關案件現被列為「普通襲擊」案，交由九龍城警區跟進。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人違反佩戴口罩的法例規定即屬犯罪，一經定罪最高可處第三級罰款（10,000 元），或可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

發言人表示，本港第五波疫情肆虐，醫療系統面對極大壓力，再次呼籲市民應顧己及人，為保護自己和家人的生命安全和健康，嚴格遵守相關防疫規例和社交距離措施，協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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記者：黃穎津