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【藥物供應】本港現有777種已註冊撲熱息痛藥物　政府：市民不需囤藥【附註冊藥物查詢連結】

社會 21:15 2022/03/04

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部份藥店限購止痛退燒及傷風感冒產品。（譚以諾攝）

特區政府今日（4日）表示，留意到市民對含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥需求急增。政府強調，用於舒緩上呼吸道感染症狀的藥物整體供應穩定，市民不需囤積有關藥物。

衞生署指，雖然個別品牌的「撲熱息痛」藥物因短期需求急增而供應緊張，但藥物整體供應仍然保持穩定。衞生署亦已要求供應商增加供應，以滿足本地市場需要。

撲熱息痛可用於止痛及退燒。根據紀錄，本港現時有777個已註冊的藥劑製品含有撲熱息痛成分。巿民可於衞生署藥物辦公室網頁利用「香港註冊藥劑製品搜尋」功能，以產品的英文名稱或成分，搜尋有關已註冊藥劑製品的資料。

衞生署提醒市民，在使用任何藥物之前應先徵詢醫護人員的意見，並應避免自行購買藥物使用。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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