【港鐵疫情】港鐵累計染疫人數破2000　料佔總員工人數一成

▲ 港鐵累計染疫人數破2000。（資料圖片）

港鐵公司今日公布，截至今日下午6時，共錄得216宗涉及車務及維修員工及承辦商人員的確診個案。在第五波疫情下，港鐵至今已錄得逾2000宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，對車務運作構成極大挑戰。

據港鐵資料，截至2021年6月，港鐵共有員工17,067名，依此計算，現時已有約一成員工染疫。

港鐵又指，因疫情導致車務人手緊張，而且乘客人數大幅減少，由今天起，東鐵綫、荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、東涌綫及屯馬綫繁忙及非繁忙時段的列車服務己有所調整。而多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。

此外，因應港鐵熱綫中心有員工確診或需要隔離，服務時間亦會由下周三(9日)起稍作調整，新服務時間為星期一至星期五(公眾假期除外)早上10時至下午4時，星期六服務則暫停，直至另行通知。而處理乘客的意見和個案所需時間亦會較長，希望乘客體諒。

隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，若需要進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，港鐵會盡快通知公眾。

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責任編輯：陳梓蔚