  • 20°C
香港時間 : 2022304日 (週五) 22:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2022】工聯會吳秋北建議河套區建設雲端綜合醫院　倡回鄉證可作大灣區認可身份證

政治 21:46 2022/03/04

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

工聯會會長吳秋北（左）提出5項議案。（資料圖片）

全國兩會今日在北京開幕，工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北提出5項議案，包括建議在港深河套區建設雲端綜合醫院作戰略部署 、提升回鄉證作為在內地身份證件的適用範疇等。

吳秋北建議，兩地政府在深港河套區，聯合建設實端綜合醫院，發揮港深合作值的制度與科技創新優勢。解決內地港人就醫困難，舒緩本地醫療系統壓力，利用「譬醫療」突破地域限制，實現香港醫生跨地域診療。

他又指，回鄉證作為內地機開發出的合法證件，應在大灣區作為官方認可的身份證明文件，方便内地港人生活，就業就學。他亦提出開辦高新技術工人學院，畢業生獲發粵港澳三地認證的資格證書，培養大灣區高新科技產業工人。

吳秋北續指，考慮到內地港人已經可以自願購買實內地醫保，建議内地新移居香港人士，可自願保留及繼續供款內地醫保和養老金。

另外，他建議放寬香港私家車大灣區自由行限制，延長香港私家車廣東省自避短暫逗留不超過28天，可過境口岸除深圳灣口岸外，增加港珠澳大橋，香園圍口岸，促進大灣區融合。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【全國兩會】人大政協赴深隔離一周才上京　譚耀宗：防疫措施2年來最嚴
17:30 2022/02/24
【全國兩會】人大政協赴深隔離一周才上京　譚耀宗：防疫措施2年來最嚴
【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉
15:23 2022/02/24
【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉
【全國兩會】曾與確診者有短暫接觸　港區人大代表吳秋北、陳曼琪未能上京
22:18 2022/02/28
【全國兩會】曾與確診者有短暫接觸　港區人大代表吳秋北、陳曼琪未能上京
【全國兩會】民建聯提21項議建及提案　包括設誇境救護車服務
15:24 2022/03/02
【全國兩會】民建聯提21項議建及提案　包括設誇境救護車服務
【全國兩會】港區人大政協委員已抵達北京準備出席兩會　期間繼續實施閉環式管理
16:34 2022/03/03
【全國兩會】港區人大政協委員已抵達北京準備出席兩會　期間繼續實施閉環式管理
【全國兩會】港區人大代表19人告假　吳亮星接任團長
今日 15:07
【全國兩會】港區人大代表19人告假　吳亮星接任團長
【兩會2022】唐英年：汪洋發言凝心聚力　林健鋒稱中央期望政協提高工作質量
今日 18:13
【兩會2022】唐英年：汪洋發言凝心聚力　林健鋒稱中央期望政協提高工作質量
【兩會2022】港區全國政協常委今如期赴深隔離　消息：僅不足5人出席
20:10 2022/02/21
【兩會2022】港區全國政協常委今如期赴深隔離　消息：僅不足5人出席
【兩會2022】陳曼琪將呈交建議　倡國安公署擴權支援香港抗疫　推實名追蹤「港康碼」
今日 17:33
【兩會2022】陳曼琪將呈交建議　倡國安公署擴權支援香港抗疫　推實名追蹤「港康碼」

你可能感興趣

【全國兩會】人大政協赴深隔離一周才上京　譚耀宗：防疫措施2年來最嚴
17:30 2022/02/24
【全國兩會】人大政協赴深隔離一周才上京　譚耀宗：防疫措施2年來最嚴
【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉
15:23 2022/02/24
【全國兩會】港區兩會代表出發到深圳隔離　馬逢國料議程不涉及特首選舉
【全國兩會】曾與確診者有短暫接觸　港區人大代表吳秋北、陳曼琪未能上京
22:18 2022/02/28
【全國兩會】曾與確診者有短暫接觸　港區人大代表吳秋北、陳曼琪未能上京
政治 深圳灣 口岸 人大政協兩會 吳秋北 回鄉證 大灣區 工聯會 廣東省 港珠澳大橋

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀