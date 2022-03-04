【兩會2022】工聯會吳秋北建議河套區建設雲端綜合醫院　倡回鄉證可作大灣區認可身份證

▲ 工聯會會長吳秋北（左）提出5項議案。（資料圖片）

全國兩會今日在北京開幕，工聯會會長、港區全國人大代表吳秋北提出5項議案，包括建議在港深河套區建設雲端綜合醫院作戰略部署 、提升回鄉證作為在內地身份證件的適用範疇等。

吳秋北建議，兩地政府在深港河套區，聯合建設實端綜合醫院，發揮港深合作值的制度與科技創新優勢。解決內地港人就醫困難，舒緩本地醫療系統壓力，利用「譬醫療」突破地域限制，實現香港醫生跨地域診療。

他又指，回鄉證作為內地機開發出的合法證件，應在大灣區作為官方認可的身份證明文件，方便内地港人生活，就業就學。他亦提出開辦高新技術工人學院，畢業生獲發粵港澳三地認證的資格證書，培養大灣區高新科技產業工人。

吳秋北續指，考慮到內地港人已經可以自願購買實內地醫保，建議内地新移居香港人士，可自願保留及繼續供款內地醫保和養老金。

另外，他建議放寬香港私家車大灣區自由行限制，延長香港私家車廣東省自避短暫逗留不超過28天，可過境口岸除深圳灣口岸外，增加港珠澳大橋，香園圍口岸，促進大灣區融合。

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責任編輯：陳葆琳