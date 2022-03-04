【快速檢測】葵青、黃大仙等7區污水檢測陽性　各區民政事務處派逾23萬快檢套裝

▲ 各區民政事務處派逾23萬快檢套裝。（政府新聞處）

因應葵青、黃大仙、屯門、荃灣、東區、沙田和觀塘採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（4日）表示，葵青民政事務處、黃大仙民政事務處、屯門民政事務處、荃灣民政事務處、東區民政事務處、沙田民政事務處和觀塘民政事務處已向區內住戶、清潔及物管員工派發共約236,630套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑如下：

葵青區：青衣長安邨、宏福花園和綠悠雅苑；葵涌高盛臺、葵俊苑、葵康苑、葵興邨、安蔭邨和怡峰苑

黃大仙區：東頭（二）邨、美東邨及彩虹邨

屯門區：安定邨、兆麟苑和置樂花園

荃灣區：碧堤半島、浪翠園1-4期、豪景花園及豪景花園依麗小築

東區：怡翠苑、悅翠苑、茵翠苑、興民邨、環翠邨、樂軒臺及峰華邨

沙田區：雲疊花園、嘉田苑

觀塘區：彩興苑、樂雅苑

於「污水檢測呈陽性的地區」內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府為「污水檢測呈陽性地區內的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲取協助。

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記者：黃穎津