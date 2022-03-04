【防疫抗疫基金6.0】遊戲機中心等4項資助計劃共收逾千份申請　282宗申請己獲批共涉款約3,000萬元

▲ 遊戲機中心等4項資助計劃共收逾千份申請，282宗申請己獲批共涉款約3,000萬元。（資料圖片）

民政事務總署轄下牌照事務處在第六輪「防疫抗疫基金」下設立的「持牌賓館資助計劃」、「會址資助計劃」、「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」繼續接受申請，並正陸續向成功申請者發放資助。

「持牌賓館資助計劃」及「會址資助計劃」的申請日期為2月17日至3月17日，而「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」的申請日期為2月21日至3月21日。截至今日（4日），牌照處就四項資助計劃共收到1,303份申請。當中282宗申請已獲批核，涉及資助金額約3,000萬元。

合資格持有根據《旅館業條例》（第349章）發出的有效賓館牌照的人士，在「持牌賓館資助計劃」下可獲發50,000元資助（一至五間獲發牌客房）或80,000元資助（六間獲發牌客房或以上）。合資格持有根據《會社（房產安全）條例》（第376章）發出的有效合格證明書（合格證明書）的人士、遊戲機中心經營者及麻將／天九牌照持有人在「會址資助計劃」、「遊戲機中心資助計劃」及「麻將／天九牌照持有人資助計劃」下可獲發100,000元資助。另外，在會址內有經營卡拉OK、夜總會或酒吧／酒館的合格證明書持有人可按每項獲發額外50,000元資助。

合資格申請人應盡快向牌照處提交申請。以上資助計劃的詳情及申請表格載於牌照處網頁。如有查詢，請致電3620 3062（持牌賓館資助計劃及會址資助計劃）、2116 5230（遊戲機中心資助計劃）或 2117 2977（麻將／天九牌照持有人資助計劃）聯絡牌照處。

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記者：黃穎津