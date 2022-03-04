【快速檢測】中西區等6區污水檢測呈陽性　政府將派發逾17萬快速檢測套裝

▲ 中西區等6區污水檢測呈陽性，政府將派發逾17萬快速檢測套裝。（陳靜儀攝）

政府今日（4日）表示，發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日（5日）起陸續向以下地點約17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過17萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

獲發快速測試套裝的屋苑如下：

中西區 — 石塘咀一帶住宅

屯門區 — 新圍苑、建生邨、珀御、盈豐園、海麗花園、豐連、寶怡花園、海翠花園、慧豐園及邁亞美海灣

北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯及榮輝中心

沙田區 — 嘉順苑、嘉徑苑、顯耀邨、景田苑、聚龍居及顯徑邨

西貢區 — 翠林邨及寶林邨

南區 — 悅海華庭、漁安苑及利東邨

於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及/或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

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記者：黃穎津