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【疫下基層】疫下失去收入靠借貸維持生計 基層爸爸無奈向女兒就讀中學求助

親子 10:19 2022/03/05

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基層爸爸失去生計，寫信向校方求助。

受新冠肺炎影響，香港不少行業都大受影響，甚至有打工仔被逼放無薪假期。天水圍一間中學近日收到家長來信求助，指自己及兒子因確診而自我居家隔離，信中透露自己最近沒有收入，需要靠借貸維持一家幾口的生計，無奈下詢問校方是否有特別經濟援助計劃，若有懇請代為申請。校方目前已籌款，希望能協助家長度過難關。

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該名爸爸在3月3號寫信給校方，指兩位女兒在該校就讀。爸爸指，長子在2月中確診，家人被列為密切接觸者要居家隔離，而他自2月19日開始沒有上班，也沒有了收入。

爸爸續指，自己在3月1日開始接到政府的檢測通知，指他初步確診，他已報告衛生署，並繼續在家進一步自我隔離，但慶幸其他家人的檢測結果暫時呈陰性。

他最後也在信中提及自己來信的目的，指自己最近沒有收入，全靠借貸維持一家數口的生計，因此來函詢問如果學校方面有特別經濟援助計劃，懇請校方代為申請。據悉，校方目前已經開展籌款，協助家長度過難關。


政府早前公布在第6輪防疫抗疫基金中預留30億港元設臨時失業支援，為自2022年12月底因第5波疫情而失業至少1個月的合資格員工包括自僱人士，一筆過發放1萬元的資助，目標在3月內接受申請，並在4月內向第一批成功申請者發放支援，料30萬人受助。不過，假如員工失業前，月薪逾3萬港元則不符合申請資格。

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責任編輯：王明芳

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