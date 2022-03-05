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【物資供應】送抗疫物資「援港專列」周三抵港　陳帆：食物供應甚至較疫情前更多

社會 10:39 2022/03/05

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送抗疫物資「援港專列」周三抵港，陳帆形容食物供應甚至較疫情前更多（陳帆網誌）

本港第五波疫情嚴峻，近日市面現搶購潮，運房局局長陳帆今（5日）發表網誌，強調在中央支持下，已加開水路及鐵路的物資運送管道，本地的鮮活食品、蔬菜及日常用品供應已趨穩定，甚至較第五波疫情前供應更多，籲市民毋須過量採購及囤積；並指首班由深圳平湖南鐵路貨場開往香港羅湖鐵路貨場的「援港專列」周三抵港，裝載抗疫物資，包括新冠病毒快速抗原測試包、防護服等。

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陳帆形容，第五波疫情影響前所未見，理解市民難免擔憂，但強調現時無論蔬菜、雞蛋、新鮮肉類，本港都有充足供應；食米、冰鮮肉類，以至罐頭，都依次有1個月，及2至3個月的儲備，以3月3日為例，內地供港蔬菜較去年平均每日內地蔬菜供應多近5%，冰鮮豬肉的供應量更是平日的1.8倍，籲市民毋須過量採購；漁護署每日都向外發布內地供港鮮活食品供應，當局亦會繼續密切留意市場上食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。

網誌指，除加開水路及鐵路的物資運送管道，在中央、廣東省及深圳市人民政府支持下，港府正籌備增加閉環管理的陸路運輸路綫，用了7天時間籌備及測試，再次以鐵路運送供港貨物。首班由深圳平湖南鐵路貨場開往香港羅湖鐵路貨場的「援港專列」周三抵港，相關專列共有9卡，裝載18個貨櫃的防疫抗疫物資，包括新冠病毒快速抗原測試包、防護服等；跨境貨運列車初期每日開行一列班次，有需要時可以逐步增加到每天4班貨運列車到港。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

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