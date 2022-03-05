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【昏迷女童】天瑜媽媽快速檢測呈陽性 天瑜已接受核酸檢測暫未有結果

親子 11:31 2022/03/05

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天瑜媽媽快速檢測呈陽性。

本港6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今約22個月。天瑜爸爸媽媽最近正籌備接天瑜回家繼續學習，第五波疫情持續惡化，天瑜的爸爸昨日也在社交網站透露，天瑜媽媽快速檢測呈陽性，他已馬上通知大口環醫院，而醫院也已經替天瑜進行核酸檢測，暫時未有結果。

最新影片推介：

天瑜爸爸昨日在社交網站上表示，太太前天開始岀現輕微嚨痛的病徵，昨日早上做了快速測試，結果呈陽性。天瑜爸爸也分享太太做3次快速檢測的過程，太太第一次是使用妥析（INDICAID），結果為陽性，過了10多分鐘再使用另一種叫Deepblue的品牌來做測試，結果卻為陰性；再過了半小時後，再用妥析檢測一次，結果仍然為陽性。

所以，我想借助這裡告訴大家，做檢測的話一定要小心選用適合的檢測包，不然可能得不到準確的結果。

天瑜爸爸指，太太快速呈陽後已經馬上在房間自我隔離，幸好她已經接種了三針的疫苗，下午開始岀現咳嗽和疲倦的情况，目前没有岀現其他嚴重病徵。至於天瑜爸爸和兒子也馬上進行快速檢測，結果均為陰性。

我也馬上通知大口環醫院，而醫院也已經替天瑜進行核酸檢測，暫時未有結果。

由於不能出門，天瑜爸爸致電屋邨區議員辦事處求助，他們於數小時後就送上一堆抗疫用品，包括一些快速檢測包，中成藥和食物，對此感到非常感謝。

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天瑜爸爸近日在社交媒體更新女兒情況，指出天瑜早前得了吸入性肺炎要打抗生素，接種科興疫苗延期至本星期，而爸爸連日來到醫院上堂，為接天瑜回家繼續學習。

責任編輯：王明芳

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