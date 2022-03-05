【全民強檢】料全港約有15%人已染疫　許樹昌：全民檢測揪出確診者不少於10萬、8萬

▲ 許樹昌亦認為私家醫院應協助治療非新冠病人。

本港正值第5波疫情，港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（5日）表示，根據近日圍封強檢大廈揪出確診者佔住客陽性比例達10%至20%，估計全港約有15%人已經染疫，相信確診個案必定持續上升，他認為私家醫院應協助治療非新冠病人，協助騰空公立醫院床位；至於全民檢測安排，他認為應該在確診數字回落，並配合一定程度的居家令，才能夠達致「清零」。

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許樹昌今接受電台訪問時表示，近日圍封強檢大廈揪出確診者佔住客陽性比例達10%至20%，估計全港約有15%人已經染疫，並引述流行病學專家做的數學模型推算，疫情將於本月中達到高峰，或橫行一段時間，仍需要觀察。

對於中央援港防控專家組組長、衞健委專家梁萬年建議，應建立定點的新冠肺炎病人的收治醫院，集中治療重症和危重症的患者，許樹昌認為未必可行，因香港人口密度高，應讓公立醫院繼續發揮全科醫院的功能，並提到現時每個聯網的龍頭醫院，都已接收大量重症患者，如沙田威爾斯醫院內科只剩兩間病房處理非新冠患者，而私家醫院亦應協助治療非新冠病人，以協助騰空公院床位。

▲ 許樹昌估計全港約15%人已染疫，認為定點醫院收重症患者不可行（資料圖片）

對於全民強檢日期仍未敲定，許樹昌認為最理想推行時機應是疫情初期，惟現時疫情已完全爆發，加上沒有足夠隔離設施，目前仍待確診數字回落，並配合一定程度的居家令，實施全民強檢才能夠達致「清零」；不過他相信屆時揪出的確診者一定不至「十萬八萬」，興建多少隔離設施都不會足夠應付，故應分流確診者，其中長者及長期病患者可優先安排入院、劏房戶等則可到隔離設施，至於輕症或無症狀患者，則仍然需要居家隔離。

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記者：鄧凱文