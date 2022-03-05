【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針

▲ 劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫，認為長者沒病徵毋須快測亦可打針

本港爆發第5波疫情，長者為染疫後高風險人士，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（5日）於電台訪問中估計，8萬名院舍長者及殘疾人士中，有1萬人已經染疫，強調重中之重是為長者，要盡快將染疫及未染疫長者分開，及為他們接種疫苗，目標是未來兩星期，到全港1千間院舍為長者打針，並指長者只要沒有病徵，即沒有發燒就可以打針，毋須做完快速抗原測試才作決定，而長者曾染疫康復後亦可以打針，

現時快速測試陽性呈報平台仍未有推出日期，劉宇隆促請當局盡快啟動，讓專家毋須猜測實際感染數字。他又稱，公立醫院有約3萬張病床，已接收約1萬名確診病人，即使啟動二、三線病床，亦會很快爆滿，促請政府盡快興建社區隔離設施中；劉亦認為當局應更新接種指引，將康復長者可接種疫苗的時間縮短至四個星期。

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記者：鄧凱文