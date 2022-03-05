  • 24°C
香港時間 : 2022305日 (週六) 14:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫　倡長者沒病徵毋須快測亦可打針

社會 12:21 2022/03/05

分享：

熱門 快速檢測 疫苗通行證 家族榮耀 抗疫資訊通 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

劉宇隆料8萬院舍院友中1萬人已染疫，認為長者沒病徵毋須快測亦可打針

本港爆發第5波疫情，長者為染疫後高風險人士，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（5日）於電台訪問中估計，8萬名院舍長者及殘疾人士中，有1萬人已經染疫，強調重中之重是為長者，要盡快將染疫及未染疫長者分開，及為他們接種疫苗，目標是未來兩星期，到全港1千間院舍為長者打針，並指長者只要沒有病徵，即沒有發燒就可以打針，毋須做完快速抗原測試才作決定，而長者曾染疫康復後亦可以打針，

現時快速測試陽性呈報平台仍未有推出日期，劉宇隆促請當局盡快啟動，讓專家毋須猜測實際感染數字。他又稱，公立醫院有約3萬張病床，已接收約1萬名確診病人，即使啟動二、三線病床，亦會很快爆滿，促請政府盡快興建社區隔離設施中；劉亦認為當局應更新接種指引，將康復長者可接種疫苗的時間縮短至四個星期。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【第五波疫情】逾七成人失業或停工超過一個月　工聯會倡政府提供現金支援
16:51 2022/03/04
【第五波疫情】逾七成人失業或停工超過一個月　工聯會倡政府提供現金支援
【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%
17:11 2022/03/04
【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%
【第五波疫情】羅致光料內地照顧員本周內到港　當局將提供短期即時培訓
17:22 2022/03/04
【第五波疫情】羅致光料內地照顧員本周內到港　當局將提供短期即時培訓
【第五波疫情】中電允餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費　可延期2個月繳付最多3期電費
18:27 2022/03/04
【第五波疫情】中電允餐飲及零售業中小企客戶延期繳交電費　可延期2個月繳付最多3期電費

你可能感興趣

【第五波疫情】逾七成人失業或停工超過一個月　工聯會倡政府提供現金支援
16:51 2022/03/04
【第五波疫情】逾七成人失業或停工超過一個月　工聯會倡政府提供現金支援
【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%
17:11 2022/03/04
【第五波疫情】上月零售業總銷貨價值臨時估計按年升4.1%　網上銷售佔9%
【第五波疫情】羅致光料內地照顧員本周內到港　當局將提供短期即時培訓
17:22 2022/03/04
【第五波疫情】羅致光料內地照顧員本周內到港　當局將提供短期即時培訓

最高瀏覽

【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
13:52 2022/03/02
【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
18:05 2022/03/02
【確診消息】觀塘安泰邨和泰樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀
16:30 2022/03/02
【癌症殺手】祝文君不敵癌魔離世終年55歲　肺癌年殺4000人解構成因+徵狀